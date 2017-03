Amber Heard reciterà in The Kind Worth Killing. Nel frattempo si allena per Aquaman

Nuovo progetto in arrivo per Amber Heard. L'attrice è stata ingaggiata per recitare nel crime thriller The Kind Worth Killing, diretto da Agnieszka Holland e prodotto da Chockstone Pictures. La sceneggiatura è basata sul romanzo del 2015 di Peter Swanson.

The Kind Worth Killing racconta la storia di Lily Kintner, una donna che incontra Ted Severson in un volo notturno da Londra a Boston. Dopo qualche drink di troppo Ted confessa a lily che il suo matrimonio sta fallendo e scherza immaginando di voler uccidere la moglie. Lily gli risponde che le piacerebbe aiutarlo così i due stringono uno strano legame che avrà pericolose conseguenze.

Al momento Amber Heard si sta allenando per interpretare Mera nel blockbuster DC/Warner Bros. Aquaman, come mostra la foto condivisa dalla Heard sul suo profilo Instagram. Mera farà la sua comparsa in Justice League, nelle sale il 23 novembre.

Wushu were here ---- Trainer: @lijing_wushu #Aquaman Un post condiviso da Amber Heard (@amberheard) in data: 27 Mar 2017 alle ore 13:32 PDT

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Amber Heard reciterà in The Kind Worth Killing....