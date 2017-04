Alien: Sigourney Weaver torna nei panni di Ripley in un divertente sketch (VIDEO)

Alien: Covenant arriverà nelle sale italiane l'11 maggio e negli ultimi tempi si è parlato di un possibile ritorno di Sigourney Weaver nei panni di Ellen Ripley, storica protagonista della saga di Alien dal 1979. L'attrice americana ha ripreso il ruolo di Ripley per un divertente sketch andato in onda durante il programma The Late Show with David Corden. Ellen Ripley, ferita e sofferente, arriva nel reparto medico della sua nave spaziale, dove trova Randy, un personaggio probabilmente più inquietante e letale degli Xenomorfi.

Alien: Covenant si ricollega direttamente al film originale. Mentre è in viaggio in direzione di un remoto pianeta sull'altro lato della galassia, l'equipaggio della nave colonia Covenant scopre che quello che ritengono essere un paradiso lontano, in realtà è un luogo oscuro e minaccioso. L'unico abitante del pianeta è il droide David, sopravvissuto alla spedizione Prometheus. Fanno parte del cast dell'atteso lungometraggio sci-fi Michael Fassbender, James Franco, Katherine Waterston, Billy Crudup e Noomi Rapace.

Il nuovo capitolo della saga è diretto ancora una volta da Ridley Scott.

