Alien: Sigourney Weaver ritornerà nei prossimi film in versione ringiovanita?

Ridley Scott ha rivelato che nei prossimi film della saga di Alien a cui sta lavorando potrebbe esserci un interessante ritorno: quello di Ellen Ripley. Grazie agli effetti speciali Sigourney Weaver potrebbe forse ritornare sul set ed essere ringiovanita digitalmente.

Il regista, intervistato dal magazine Empire, ha infatti parlato di due film che dovrebbero collegarsi a quello del 1979: "Attualmente abbiamo una sinossi di dieci pagine. John Logan, autore di Alien: Covenant , ci sta lavorando. E sappiamo la direzione che prenderà la storia".

Ridley ha aggiunto: "Si potrebbe riportare Ripley in scena".

Per ora, comunque, non è stato confermato il ritorno dei personaggi protagonisti dei primi lungometraggi e il filmmaker ha solo confermato che in futuro si vedranno "diverse mutazioni" della creatura originale.

Alien: Covenant, il sequel di Prometheus, arriverà nelle sale italiane l'11 maggio.

