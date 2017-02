Alien, i fumetti Dark Horse arrivano in Italia

Patrizio Marino

Una grande novità attende tutti i fan di Alien e gli appassionati di fumetto. In coincidenza con l'uscita del film Alien: Covenant - prevista nel nostro Paese per l'11 maggio - SaldaPress porta in Italia l'Alien Universe a fumetti targato Dark Horse, con una serie di nuovi cicli narrativi e la raccolta in un unico elegante volume della prima storia che 30 anni fa diede origine proprio a questo universo.

Secondo il direttore editoriale di saldaPress, Andrea G. Ciccarelli "Si tratta di un grande evento, in cui si intrecciano il passato, il presente e il futuro di una delle epopee più avvincenti e popolari del cinema e della narrazione contemporanea. Da più di trent'anni, infatti, l'universo di Alien mescola fantascienza e orrore per dare origine a una visione lucida e inquietante del nostro futuro. Una visione che i fumetti targati Dark Horse espandono verso nuovi confini inediti che, come saldaPress, siamo orgogliosi di proporre ai lettori italiani con un progetto ampio e strutturato".

A inaugurare la nuova collana SaldaPress dedicata alla forma di vita aliena più spietata e inarrestabile della fantascienza contemporanea, saranno due volumi e il primo albo di una serie disponibile in edicola e in fumetteria. In tutti e tre i casi, la data di uscita sarà il mese di aprile.

Partiamo, per ragioni storiche, dalla pietra miliare: ALIENS 30° ANNIVERSARIO. Si tratta di un volume cartonato che presenta nell'originale bianco e nero la storia scritta nel 1988 da Mark Verheiden e disegnata da Mark A. Nelson.

La storia parte dalla conclusione del film del 1986 di James Cameron per raccontare le vicende di Hicks - sopravvissuto agli xenomorfi e orribilmente sfigurato - e Newt, ormai quasi diciottenne. Toccherà a loro affrontare la minaccia degli Alien giunta sulla Terra.

Il secondo volume dell'Alien Universe in uscita è PROMETHEUS, il primo capitolo di FIRE & STONE, il ciclo che coinvolge in un'unica, emozionante storia tutte le properties legate all'universo di Alien (Alien, Prometheus, Predator, Aliens vs. Predator 2). Siamo nel 2219. Una missione di soccorso sul remoto pianeta LV-223 nasconde un obiettivo secondario: indagare sulla scomparsa 125 anni prima dell'astronave Prometheus, giunta sul pianeta per risolvere il mistero degli Ingegneri. Un'emozionante avventura che getta nuova luce sulla missione al centro dell'omonimo film di Ridley Scott.

Infine, il primo dei sei albi mensili della serie intitolata ALIENS - DEFIANCE, la più recente tra le tre pronte a debuttare in Italia. Il colonial marine Zula Hendricks guida, per conto della Weyland-Yutani, le missioni di ricognizione all'interno delle navi alla deriva nello spazio. Ma quando si renderà conto che il vero scopo del suo lavoro è trovare gli xenomorfi, il suo obiettivo diventerà distruggerli prima che la Corporazione se ne impossessi. La serie ha diversi punti di forza: è scritta dal grande Brian Wood, negli USA è tuttora in corso e annovera tra i disegnatori due straordinari talenti del fumetto italiano: Riccardo Burchielli, che ha disegnato un episodio, e Massimo Carnevale, autore delle cover della serie.

Se l'appuntamento cinematografico con l'universo di Alien è fissato per l'11 maggio, quello di aprile con i fumetti dello stesso universo sarà una magnifica premessa e una sua espansione.

I volumi saranno disponibili in libreria e in fumetteria, mentre gli albi della serie mensile anche in edicola, sempre a partire da aprile.

