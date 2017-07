Alias Grace: il teaser della miniserie tratta dal romanzo di Margaret Atwood

Netflix ha diffuso il primo teaser della miniserie Alias Grace, composta da sei episodi di un'ora che saranno disponibili dal 3 novembre.

Il progetto è stato scritto da Sarah Polley ispirandosi al romanzo di Margaret Atwood (The Handmaid's Tale). Gli episodi sono ispirati a fatti realmente accaduti alla giovane Grace Marks (Sarah Gadon).

La giovane immigrata di origine irlandese lavorava nel 1843 come domestica in Canada quando venne accusata, insieme allo stalliere James McDermott (Kerr Logan), di aver ucciso brutalmente il loro datore di lavoro, Thomas Kinnear, e la governante Nancy Montgomery (Anna Paquin). James venne condannato all'impiccagione, mentre Grace all'ergastolo. Dopo trenta anni trascorsi in in prigione la donna venne poi esonerata, nonotante per anni l'opinione pubblica si fosse interrogata sul suo ruolo nel doppio omicidio, chiedendosi se fosse innocente o avesse partecipato attivamente all'uccisione.

La regia è di Mary Harron (American Psycho).

Ecco il teaser:

Home News Alias Grace: il teaser della miniserie tratta dal...