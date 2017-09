Alias Grace: il trailer della nuova miniserie Netflix!

Una nuova serie originale Netflix verrà rilasciata sulla piattaforma streaming a partire dal 3 Novembre. Si tratta di Alias Grace, mini-serie della durata di sei ore tratta dal celebrato romanzo di Margaret Atwood ed ispirato ad una storia vera.

Alias Grace racconta di di Grace Marks (interpretata da Sarah Gadon), una giovane donna irlandese emigrata in Canada. Qui inizia a lavorare come domestica, ma nel 1843 viene condannata per il brutale omicidio del suo datore di lavoro, Thomas Kinnear e della governante Nancy Montgomery. Grace fu scagionata dopo 30 anni di carcere, lasciando alla storia il dibattito sulla sua innocenza o colpevolezza. Ecco il trailer della serie Netflix:

Alias Grace è scritta da Sarah Polley e diretta da Mary Harron, mentre nel cast insieme a Sarah Gordon troviamo anche Anna Paquin e Kerr Logan.

