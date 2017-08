Alessandro Borghi a Venezia 2017: la star di Suburra inaugura la Mostra (FOTO e VIDEO)

Venezia 74 rompe le tradizioni e sceglie come presentatore delle serate di apertura e chiusura il talentuoso attore italiano Alessandro Borghi, noto per i suoi ruoli in Suburra di Stefano Sollima e Non essere cattivo di Claudio Caligari, nonché nel più recente Fortunata di Sergio Castellitto.

Borghi è arrivato sulla scalinata del palazzo del Casinò sfoggiando un contagioso sorriso e grazie alla sua simpatia è riuscito a sfuggire dalla banalità delle solite pose scherzando con passanti, fotografi e addetti ai lavori. Dopo più di venti minuti dedicati al photocall prima di andare via non si è sottratto ai diversi fan e curiosi che gli chiedevano un selfie o un saluto, dimostrando disponibilità e gentilezza, perché oltre che un Festival la mostra del cinema è anche e soprattutto una festa per tutti gli appassionati di Cinema.

