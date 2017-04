Addio a Tim Pigott-Smith, nel cast di V per Vendetta e Downton Abbey

L'attore britannico Tim Pigott-Smith è morto oggi all'età di 70 anni. Il suo agente John Grant ha annunciato: "E' con profondo rimpianto che devo annunciare la triste notizia che Tim Pigott-Smith è morto questa mattina. Molto amato e ammirato dai suoi colleghi, sarà ricordato da molte persone come un gentleman e un vero amico. Ne sentiremo molto la mancanza. Chiediamo che rispettiate la privacy di sua moglie, l'attrice Pamela Miles, suo figlio Tom e della sua famiglia".

Pigott-Smith ha conquistato nel 1985 il premio BAFTA come Miglior Attore grazie alla sua interpretazione di Ronald Merrick in The Jewel in the Crown e nel corso della sua carriera è apparso in innumerevoli serie tv tra cui Doctor Who, North and South, Inspector Lewis e Downton Abbey in cui ha avuto il ruolo di Sir Philip Tapsell.

Tra i progetti per il grande schermo ci sono invece film come Scontro di titani, Alexander, V per Vendetta, Gangs of New York e Quantum of Solace.

Nel 2015, inoltre, è stato nominato ai Tony Award grazie alla sua performance in King Charles III.

Tra i primi messaggi condivisi online ci sono anche quelli di James Purefoy, Dan Stevens e Rupert Evans che ha collaborato ben tre volte con lui.

RIP Tim Pigott-Smith: a marvelous, mischievous man. https://t.co/VT4ui6F3Rh — Dan Stevens (@thatdanstevens) April 7, 2017

So sad to hear that Tim Pigott-Smith has passed away. A truly lovely actor, a great company man and a real gentleman. I'm going to miss him. — James Purefoy (@JamesPurefoy) April 7, 2017

So shocked to hear Tim Pigott-Smith has died. A great actor and family man. He played my father 3 times. He will be so missed. pic.twitter.com/3dhLRZZHrP — Rupert Evans (@rupert_evans) April 7, 2017

