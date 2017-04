Addio a Memè Perlini: l'attore e regista si è tolto la vita

Ci lascia l'attore e regista Memè Perlini,tra i protagonisti della scena teatrale nostrana, ma interprete per registi come Pietro Germi, Sergio Leone, Ettore Scola, Luigi Comencini. Perlini avrebbe compiuto 70 anni a dicembre, e da anni soffriva di una grave forma di depressione che alla fine lo ha ucciso. A dare la notizia della scomparsa di Perlini, l'amico Ulisse Benedetti: "Soffriva di depressione, ma si stava curando, aveva la scrivania ingombra di farmaci" - ha detto - "Abbiamo tentato in tanti modi di farlo interessare a nuovi progetti, purtroppo senza alcun successo", ha aggiunto spiegando di come le condizioni di salute di Perlini si fossero aggravate al punto da spingerlo a togliersi la vita gettandosi dal balconcino della sua abitazione a Roma, nei pressi di Piazza Vittorio.

Allievo e amico di Lindsay Kemp, Perlini ha firmato numerose regie teatrali, alcuni dei suoi film da regista invece, sono stati presentati a Cannes, nella sezione Un certain regard.

