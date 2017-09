Addio a Luigi Maria Burruano, star de 'La piovra'

Si è spento all'età di 69 anni l'attore palermitano Luigi Maria Burruano. L'attore è deceduto in seguito a una malattia. Attore di teatro, cinema e televisione, Burruano ha calcato i palcoscenici di numerosi teatri stabili italiani, tra cui Roma, Catania, Trieste, Palermo e Prato.

Il suo esordio al cinema risale al 1970 in L'amore coniugale, film diretto dalla scrittrice Dacia Maraini. In seguito viene chiamato in Mery per sempre, L'uomo delle stelle di Tornatore e Nel continente nero, ma tra i ruoli più importanti vi è la partecipazione a I cento passi di Marco Tullio Giordana, dove recita insieme al nipote Luigi Lo Cascio.

In televisione Burruano ha partecipato alle serie Tv La piovra 8, Turbo e Incantesimo. Nel 2006 l'attore era stato arrestato per aver accoltellato l'ex genero perché secondo lui non rispettava gli impegni presi nei confronti della famiglia.

