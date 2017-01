Addio a John Hurt, star di Alien, Harry Potter ed Elephant Man

Ci lascia John Hurt, l'attore inglese celebre per ruoli memorabili e intensi come quello di John Merrick in The Elephant Man di David Lynch e di Max, prigioniero tossicodipendente in Fuga di mezzanotte di Alan Parker, per i quali ottenne due candidature agli Oscar. Due anni fa Hurt aveva rivelato che gli era stato diagnosticato un tumore al pancreas.

Altro ruolo indimenticabile - se non altro per la spaventosa sequenza della sua morte - fu quella di Kane in Alien, di Ridley Scott, scena che lo stesso Hurt si divertì a parodiare in Balle Spaziali, ma nel corso della sua carriera è apparso in Contact, Hellboy, Melancholia, Solo gli amanti sopravvivono, Snowpiercer, in tre film della saga di Harry Potter, Doctor Who e recentemente anche in Jackie, di Pablo Larrain che arriverà nelle sale a febbraio.

