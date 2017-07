Addio a Jeanne Moreau, l'attrice si è spenta a 89 anni

L'attrice francese Jeanne Moreau è scomparsa a 89 anni. La diva è stata ritrovata senza vita nella sua abitazione di Parigi, come conferma il suo portavoce. La Moreau, uno dei volti simbolo del cinema transalpino, era nota per le tante pellicole che ha illuminato con la sua presenza, in particolar modo per il capolavoro di François Truffaut del 1962 Jules e Jim, uno dei capisaldi della Nouvelle Vague, ma anche per I 400 colpi e per il celebre Ascensore per il patibolo di Louis Malle.

Tanti i riconoscimenti vinti dalla Moreau nel corso della sua lunga carriera, coronata dal premio per la miglior interpretazione femminile a Cannes per Moderato cantabile nel 1960. Jeanne Moreau ha collaborato, inoltre, con Orson Welles in numerose occasioni e ha vinto il Bafta Award come miglior attrice straniera per Viva Maria! nel 1967.

La sua ultima interpretazione risale al 2015 in Le Talent de mes amis di Alex Lutz.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Addio a Jeanne Moreau, l'attrice si è spenta a 89...