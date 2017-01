Addio a Gisella Sofio, la "signora snob" di tante commedie all'italiana

Biondissima, distinta, con un look sempre molto curato: Gisella Sofio è stata una delle caratteriste più conosciute del cinema italiano ed era apparsa in tantissime commedie indimenticabili, quasi sempre nel ruolo della "signora perbene", o della signorina della buona società. Dopo aver iniziato a fare l'attrice per caso - la Sofio era figlia di un conte anglo-egiziano - prosegui la sua carriera tra cinema, rivista e televisione e ha continuato a lavorare fino a pochi anni fa.

La ricordiamo in Lo smemorato di Collegno, accanto a Totò, nelle commedie sexy come La liceale, Voltati Eugenio di Comencini, Torno a vivere da solo con Jerry Calà e più recentemente Il cuore grande delle ragazze di Pupi Avati e Il principe abusivo di Alessandro Siani.

I funerali si terranno nella mattinata di oggi, presso la Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo, Roma.

