Addio a Don Rickles, star di Casino per Scorsese e doppiatore di Toy Story

L'attore e comico Don Rickles è morto nella mattinata di ieri nella sua casa di Los Angeles. A confermarlo è stato il suo portavoce, Paul Shefrin. La star avrebbe compiuto 91 anni a maggio e ha avuto una carriera lunga più di 60 anni.

Rickles è stato un assoluta protagonista degli spettacoli in programma a Las Vegas e ha recitato in film di successo come Casinò diretto da Martin Scorsese, oltre ad aver doppiato Mr. Potato Head nei film di Toy Story.

La star aveva prossimamente in programma la realizzazione di un nuovo show chiamato Dinner With Don.

Guarda il video: In memoriam: l'ultimo saluto ai personaggi che ci hanno lasciato nel 2016 (VIDEO)

Il suo collega Bob Newhart, insieme alla moglie, ha ricordato in un comunicato il suo amico, conosciuto per le sue battute taglienti e l'allergia al politically correct: "Era soprannominato Il Mercante di Veleno ma in realtà era uno degli esseri umani più gentili, amorevoli e sensibili che abbiamo mai conosciuto. Siamo devastati e il nostro mondo non sarà più lo stesso".

