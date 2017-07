Addio a Chester Bennington, leader dei Linkin Park

Dopo la tragica morte di Chris Cornell, il mondo della musica deve fare i conti con un altro lutto a causa di un suicidio.

Secondo quanto riporta TMZ, Chester Bennington, leader dei Linkin Park, si è tolto la vita impiccandosi all'età di 41 anni mentre si trovava nella sua residenza di Palos Verdes Estates, nell'area di Los Angeles.

I portavoce della band non hanno commentato la notizia, mentre le autorità hanno confermato di essere intervenute dopo il ritrovamento del corpo del cantante.

Bennington, sposato e padre di sei figli, aveva dovuto superare un passato in cui non erano mancati abusi e problemi di droga e alcol.

La sua band ha collaborato spesso con il mondo del cinema con molti brani presenti nelle colonne sonore di film di successo, tra cui Twilight e Transformers, e aveva da poco inciso l'album one More Light.

