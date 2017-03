Adam Sandler realizzerà altri quattro film per Netflix, dopo The Ridiculous 6, The Do-Over e Sandy Wexler (in arrivo sulla piattaforma il 14 aprile).

L'attore, produttore e regista ha dichiarato: "Amo lavorare con Netflix e collaborare con loro. Amo la loro passione nel realizzare film e distribuirli in modo che tutto il mondo possa vederli. Mi hanno fatto sentire uno di famiglia e non posso ringraziarli abbastanza per il loro sostegno".

Sandler, dopo dei risultati non particolarmente soddisfacenti ai box office con Pixels e Men, Women and Children, ha deciso di occuparsi di progetti destinati alla piattaforma di streaming.

