1922, Stephen King entusiasta: "Non riesco a togliermelo dalla testa!"

Stephen King è molto soddisfatto dell'adattamento che Netflix ha realizzato per 1922, uno dei suoi racconti più noti. Il film sarà il secondo lavoro del re del brivido che il servizio streaming rilascerà nel 2017 insieme a Il Gioco di Gerald a fine settembre. 1922 è tratto dall'antologia di racconti Notte buia, niente stelle uscita nel 2010 e racconta la storia di Wilfred James, un agricoltore che uccide sua moglie - che voleva vendere i suoi averi - per poter restare nel suo terreno. Presto, il suo misfatto torna a perseguitarlo e la sua vita inizia a sgretolarsi in modi inaspettati. La storia è la terza a essere adattata per il grande schermo, dopo i poco apprezzati Big Driver e A Good Marriage.

1922 sembra, finalmente, aver soddisfatto Stephen King, che ha commentato con entusiasmo il film:

"Non perdete 1922 su Netflix. Penso che uscirà a ottobre, ho visto un primo montato e non riesco a non pensarci. È davvero inquietante!"

Per gli appassionati del re del brivido, il 2017 sarà una grande annata. Prima gli adattamenti tv di The Mist e Mr. Mercedes, poi la notizia della produzione di Castle Rock, seguita dall'uscita nelle sale de La Torre Nera e dall'arrivo di It. Lo stesso King ha provato a dare una spiegazione a questo boom di nuovo materiale:

"Secondo me non è un caso. Penso che 22.11.63 di Hulu abbia dato una spinta a Mr. Mercedes, che è su Audience Network, ed è un modo per dire 'Hey, ci siamo anche noi'. Ora c'è anche un grande appetito di materiale sui servizi di streaming, e J.J. Abrams sta sviluppando Castle Rock. O magari è successo tutto completamente a caso, non lo so!"

1922, con protagonista Thomas Jane, debutterà il 20 ottobre su Netflix.

