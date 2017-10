12 Strong: il trailer del film con Chris Hemsworth e Michael Shannon

La Warner Bros ha diffuso il trailer ufficiale del film 12 Strong: The Declassified True Story of the Horse Soldiers, diretto da Nicolai Fuglsig e prodotto da Jerry Bruckheimer.

Il lungometraggio, con protagonisti Chris Hemsworth e Michael Shannon, racconta una storia realmente accaduta in Afghanistan dopo gli attacchi avvenuti negli Stati Uniti l'11 settembre. Mitch Nelson (Hemsworth) viene infatti scelto per guidare il primo gruppo di truppe americane in territorio nemico per una missione estremamente pericolosa. In Afghanistan il militare chiederà l'aiuto del generale Dostum per combattere i talebani e gli alleati di Al Qaeda, oltre a convincere il suo team a utilizzare delle tecniche di combattimento locale pur di salvarsi.

Fanno parte del cast anche Michael Peña, Navid Negahban, Trevante Rhodes, Geoff Stults, Thad Luckinbill, Austin Stowell, Ben O'Toole, Austin Hébert, Kenneth Miller, Kenny Sheard, Jack Kesy, Elsa Pataky, William Fichtner, Rob Riggle, Laith Nakli, Fahim Fazli, Yousuf Azami, Saïd Taghmaoui.

Ecco il trailer:

