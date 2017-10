Pennywise di Tim Curry fa più paura in blu-ray HD. E su Amazon c'è l'esclusiva steelbook

Il travolgente successo del nuovo It cinematografico di Andres Muschietti, non può comunque far dimenticare il primo adattamento televisivo del capolavoro letterario di Stephen King, ovvero quella miniserie in due parti andata in onda nel 1990 e diretta da Tommy Lee Wallace. Con studiata puntualità, quel vecchio It è uscito proprio in questo periodo in blu-ray, per poterselo godere in alta definizione. Anche se c'era stata un'anteprima esclusiva Amazon già lo scorso anno in versione steelbook (il link della Steelbook Amazon). Quel prodotto televisivo, che non ha mai convinto del tutto e presenta parecchie lacune, è divenuto comunque negli anni un cult al di là del valore del prodotto, e soprattutto l'interpretazione del clown Pennywise da parte di Tim Curry è rimasta nella memoria di tutti per la sua indubbia efficacia.

Tra limiti tecnici, quelli ristrettivi dovuti al fatto di dover andare in onda in tv (per essere un horror è decisamente molto morbido), e le sbavature rispetto al romanzo, i fans di Stephen King non rimasero certo soddisfatti del'opera di Wallace. Che però, come detto, forse grazie a un cast azzeccato al quale viene spontaneo affezionarsi, e soprattutto grazie a quel Pennywise così iconico, col passare del tempo ha guadagnato punti e acquistato una certa fama. Adesso che il nuovo It ha riportato alla ribalta il romanzo di Stephen King, il vecchio adattamento It è arrivato in homevideo anche in alta definizione grazie al blu-ray targato Warner Bros. Entertainment Italia.

Facciamo però un passo indietro per dire che, oltre all'edizione standard in amaray appena uscita, è ancora in commercio un'esclusiva Amazon che come detto aveva anticipato i tempi, presentando anche per il mercato italiano lo scorso anno la miniserie in alta definizione in una bella edizione steelbook. La prestigiosa confezione presenta una cover metallizzata lucida, con un primissimo piano di Pennywise ricavato dal poster originale, mentre i capelli rossi si prolungano fino alla backcover. Anche all'interno della steelbook c'è un altro primo piano del clown. Sicuramente un prodotto da non perdere per collezionisti di steelbook. Ovviamente il disco all'interno è il medesimo del blu-ray classico appena uscito per tutto il mercato italiano.

Il video: un salto di qualità e un sapore di tv anni Novanta

E veniamo dunque all'analisi tecnica del disco, partendo dal reparto più atteso, ovviamente quello video. Ebbene l'upgrade rispetto al vecchio DVD è notevole ed è decisamente apprezzabile il fatto che il video, in questa occasione, ha mantenuto l'originale aspect ratio televisivo di 1.33:1, ovvero i famosi 4/3 dei vecchi televisori, anzichè proporre un adattamento forzato a 1.85:1 come nell'edizione DVD. Pertanto è normale che il video sui televisori attuali avrà delle bande nere a sinistra e a destra. Va subito detto che il quadro è pulito, privo di graffi o spuntinature, e anche la compressione, nonostante le tre ore di durata, è gestita in maniera esemplare. Quanto alla qualità video, il lavoro di rimasterizzazione è di ottima qualità, ricordando però che si tratta di un prodotto televisivo di quasi trent'anni fa e le immagini non possono certo avere la resa dei prodotti odierni. Il dettaglio però è molto buono, soprattutto le scene iniziali acquisiscono tutta un'altra struttura rispetto al passato. Certo, il quadro a tratti è davvero molto granuloso, e a più di qualcuno potrà dar fastidio, ma si tratta di una grana in gran parte perfettamente naturale, che replica il girato dell'epoca e per fortuna non è stata alterata, anzi nella quale il dettaglio viene perfino esaltato.

Ambientazioni, abiti e soprattutto i primi piani sono davvero ben riprodotti, come uno spettacolo cromatico è la visione di Pennywise, mai così incisiva nel volto bianco, nei capelli rossi e nei suoi terribili denti. A proposito di croma, i colori sono in genere vivaci e brillanti, mentre il nero profondo non diventa mai fangoso e lascia integri i dettagli. Naturalmente alcune scene più critiche, come quelle più scure o rumorose, soprattutto quando ambientate nel passato proprio per differenziarle a livello stilistico, possono perdere un po' di smalto nel complesso e si fanno più piatte: in questi casi i colori sono un po' meno incisivi, il contrasto più soft e il dettaglio più morbido, e insomma il prodotto mostra tutta la sua età, ma nulla di preoccupante.

L'audio è un upgrade solo in originale. Negli extra solo il commento

Totale 7 Video 8 Audio italiano 6.5 Audio inglese 7.5 Extra 4

Decisamente meno entusiasmante l'audio, che per l'italiano è rimasto sempre lo stesso del DVD, ovvero il Dolby digital 2.0, mentre per l'originale almeno è passato alla codifica lossless DTS HD Master Audio 2.0. La traccia italiana è comunque pulita a livello di dialoghi (solo un pelo fastidiosi come timbro quando si alza la voce) e priva di fruscii o imprecisioni, però è giocoforza piuttosto chiusa, senza molta spazialità e tutta sbilanciata sull'asse anteriore. Del resto non è solo questione di codifica, non va dimenticato che si tratta di un prodotto televisivo anni Novanta e la resa sonora è quella che è. Se vogliamo qualcosa di più sulla separazione degli effetti e su una loro più precisa dislocazione spaziale, bisogna rivolgersi alla traccia lossless originale, più valida anche sul piano della dinamica, oltre che più ricca e vivace nell'ambienza. Ma anch'essa, come ovvio che sia, rimane ben lontana dall'ascolto di prodotti più recenti. Purtroppo il reparto degli extra è rimasto il medesimo del DVD e contiene esclusivamente il commento audio dell'epoca con il regista Tommy Lee Wallace e gli attori Dennis Christopher, Tim Reid, John Ritter e Richard Thomas. Peccato che, come allora, è completamente privo di sottotitoli.

