Nightmare Before Christmas: 10 spaventosi regali per gli amanti di Halloween

Tra tutti i film dedicati al giorno di Halloween quello che prima ci torna alla mente, quello che più abbiamo adorato da bambini (ma che abbiamo continuato ad amare una volta diventati adulti), è senza dubbio Nightmare Before Christmas. Questo film in stop-motion del 1993, diretto da Henry Selick ma ideato e prodotto da Tim Burton, narra di quando gli abitanti del Paese di Halloween decidono, dopo l'insofferenza dimostrata dal loro re Jack Skeletron nei confronti della routine, di rapire Babbo Natale e di impadronirsi della sua festa. Per il giorno Halloween abbiamo deciso di proporvi dieci gadget dedicati a Jack e ai suoi amici: questi oggetti saranno regali perfetti per ogni amante di questo film e della festa a cui e è dedicato ma anche per ogni fan della filmografia di Tim Burton.

1. Cucinare biscotti in compagnia di Jack Skeletron: le formine per biscotti a forma di teschio

Offrire agli amici un vassoio di spaventosi biscotti a forma di testa di Jack sarà certamente il miglior modo di cominciare il vostro Halloween party. Adulti e bambini si divertiranno ad infornare teglie su teglie di biscotti dalla forma così divertente, rendendo la giornata ancor più spaventosa.

Prezzo: 8,94€

Dove trovarlo: Jack Skellington Cookie Cutter

2. Per colazioni da brivido: la tazza con il cranio del Re delle Zucche

Non c'è modo migliore di cominciare la giornata di far colazione con la tazza del Re delle Zucche... ma chi lo ha detto che questa tazza serve solo per bere? Perché non usarla come portapenne in ufficio e farsi così riconoscere dai colleghi amanti del film?

Prezzo: 39,59€

Dove trovarla: Jack Skellington Mug

3. Risparmiare con Jack: il salvadanaio in ceramica

Il salvadanaio a forma di busto di Jack è un accessorio indispensabile per tutti i fan del film e di questa festa, utilissimo per risparmiare per comprarsi un costume adatto al party più spaventoso.

Prezzo: 47,22€

Dove trovarlo: Jack Skellington Bust Bank

4. Per un brindisi alla salute di Jack e Sally: il set di bicchieri per shot

Questi simpatici bicchierini da shot dedicati al film non potranno mancare in nessuna festa in costume, ubriacarsi con gli amici in compagnia di Jack e Sally sarà mille volte più divertente!

Prezzo: 19,93€

Dove trovarli: Nightmare before Christmas Shot Glass Sets

5. Per fare fantastici incubi in ogni momento dell'anno: il set di lenzuola del film

Gli autentici fan di Nightmare Before Christmas non possono non dormire tra queste lenzuola dedicate al film, visitando così (almeno nei loro sogni) il Paese di Halloween e la Città del Natale.

Prezzo: 44,99€

Dove trovarlo: Copripiumino nero Jack

6. Per scandire il tempo tra Halloween e Natale: l'orologio con le sagome dei protagonisti

Questo orologio, realizzato a partire da un vecchio disco in vinile, rispecchia perfettamente le atmosfere del film ed è senza dubbio il regalo perfetto (da fare ad Halloween o a Natale) per tutti gli amanti di Nightmare Before Christmas.

Prezzo: 29,90€

Dove trovarlo: Orologio da parete Nightmare Before Christmas

7. Per avere Jack e Sally sulle nostre tavole: le saliere a forma di lapide

Sulle tavole dei fan del film non potranno assolutamente mancare questi sale e pepe di Jack e Sally, che renderanno più divertente (e soprattutto spaventosa) ogni cena dell'anno.

Prezzo: 49€

Dove trovarle: Gravestone Salt and Pepper

8. Un natale in compagnia di famiglia, amici e Jack Skellington: gli addobbi a forma di teschio

Per ricordare quanto è stato divertente Halloween anche durante le festività natalizie perché non decorare l'albero con questi terrificanti adddobbi a forma di testa di Jack? Lo spavento per grandi e bambini è assicurato!

Prezzo: 49,10€

Dove trovarlo: Nightmare Before Christmas ornament set

9. Per restare "per sempre in due così": il cake topper di Jack e Sally

In un matrimonio tra veri fan del film non potrà di certo mancare il cake topper dedicato ai due protagonisti, per vivere un amore da favola come il loro ed essere per sempre "simply meant to be".

Prezzo: 39€

Dove trovarlo: Nightmare Before Christmas acrylic cake topper

10. Sentirsi il Re delle Zucche anche dopo la doccia: l'accappatoio del film

Il vero amante di Nightmare Before Christmas, che adora ricordare i momenti più terrificanti e divertenti di questo film in ogni momento della giornata, non potrà che gradire questo spaventoso accappatoio di Jack in regalo.

Prezzo: 51,44€

Dove trovarlo: Nightmare Before Christmas accappatoio

