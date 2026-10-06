Zelig 30 su Canale 5 con Michelle Hunziker, Ale e Franz: gli ospiti della prima puntata

Lo storico programma comico festeggia i suoi trent'anni con Michelle Hunziker e Ale e Franz alla conduzione e tante sorprese sul palco.

Zelig 30 sarà una vera festa per i 30 anni dello storico show comico e prenderà il via stasera su Canale 5 con la prima delle quattro nuove puntate. Sul palco però non ci sarà Claudio Bisio ma Michelle Hunziker accompagnata per l'occasione da Ale e Franz.

A inaugurare le nuove puntate saranno due ospiti speciali: Gerry Scotti e Paolo Rossi. Accanto a loro saliranno sul palco Raul Cremona, Nuzzo Di Biase, Antonio Ornano, Maurizio Lastrico, Vincenzo Comunale, Leonardo Manera, Gigi Rock, Francesco Migliazza, Senso D'Oppio, Claudio Batta, Virgigno, Federica Ferrero e Bruce Ketta.

Il "Best Minute" ripercorre la storia di Zelig

Una parte importante dello show sarà dedicata anche alla storia di Zelig, che quest'anno raggiunge, appunto, il traguardo dei trent'anni. Tra le novità di Zelig 30 c'è infatti il "Best Minute", un segmento dedicato ai momenti più divertenti dell'archivio del programma.

A scegliere i migliori saranno Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro ed Elio. Ogni settimana i tre proporranno il proprio minuto preferito, attingendo a un archivio che raccoglie circa 25.000 minuti di comicità.

Il meccanismo prevede poi una scelta finale: Abatantuono, Finocchiaro ed Elio individueranno insieme il "Best Minute" della puntata.

La musica dal vivo della Roy Paci Orchestra

A fare da colonna sonora alle serate sarà la Roy Paci Orchestra. La formazione accompagnerà dal vivo lo spettacolo, contribuendo a scandirne il ritmo tra monologhi, sketch e momenti dedicati alla storia del programma. E riportando sul palco lo stesso Roy Paci, dopo i problemi di salute che l'avevano tenuto fermo nel mese di settembre.

Dietro alla nuova edizione ci sono ancora Gino & Michele e Giancarlo Bozzo, autori che hanno accompagnato Zelig fin dal debutto televisivo del 1996. In tre decenni il programma è diventato uno dei principali laboratori televisivi dedicati alla comicità italiana, dando spazio a generazioni diverse di artisti.

Zelig 30 è ideato e scritto da Gino & Michele e Giancarlo Bozzo insieme al gruppo autorale composto da Carlo Turati, Teo Guadalupi, Davide Paniate, Paolo Uzzi, Andrea Midena, Giovanna Donini, Maite Turati e Luca Contato.