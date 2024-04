Wolf Man: Matilda Firth entra nel cast del film horror

L'attrice di Come d'Incanto 2, Matilda Firth, si è unita al cast del film Wolf Man di Leigh Whannell, prodotto da Universal e Blumhouse. La Firth reciterà al fianco di Christopher Abbott (Girls), Julia Garner (Ozark) e Sam Jaeger (The Handmaid's Tale). La giovane attrice è apparsa nei film Disney Come per disincanto e vissero infelici e scontenti, Christmas Carole e nell'horror folk di Matt Smith Starve Acre.

I dettagli di Wolf Man

Nel film di Whannell, Lawrence (Abbott) torna nella sua città natale e viene colpito da un'antica maledizione dopo essere stato morso da un lupo mannaro. Il lato mostruoso di Lawrence terrorizza poi la sua famiglia.

Si tratta dell'ultima rivisitazione del cult movie sui mostri della Universal del 1941, L'uomo lupo di George Wagner, interpretato dai grandi del genere Lon Chaney Jr, Claude Rains e Bela Lugosi.

Leigh Whannell ha co-scritto il film con Corbett Tuck, Lauren Schuker Blum e Rebecca Angelo. Si tratta della seconda incursione nell'universo dei mostri per Whannel, dopo aver già firmato sempre per Blumhouse il reboot de L'uomo invisibile, uscito nel 2020. Il candidato all'Oscar Ryan Gosling era stato inizialmente scelto per interpretare il ruolo principale. Quando Gosling era stato coinvolto nel film, la regia era stata affidata a Derek Cianfrance, un regista con cui l'attore aveva già lavorato due volte. Nonostante la sua uscita, Gosling sarà comunque produttore esecutivo insieme a Ken Kao, Bea Sequeira, Mel Turner e Whannell. Il film è prodotto da Jason Blum.

A marzo Jason Blum ha confermato l'inizio delle riprese del reboot del classico horror. Il debutto di Wolf Man di Whannell era inizialmente previsto per ottobre, ma è stato recentemente posticipato al 17 gennaio 2025.