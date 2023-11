Unbreakable: disponibile dal 13 novembre il libro di Alessio Vissani su Lakota e nativi americani

Disponibile dal 13 novembre Unbreakable. Una storia Lakota, progetto letterario di Alessio Vissani con testi di Alessio Martella e illustrazioni di Ivan Cavini. Grazie alle immagini del fotografo Alessio Vissani, al racconto dell'antropologo Alessio Martella e ai disegni dell'illustratore Ivan Cavini, il libro ci conduce in un viaggio alla scoperta dei Lakota oggi, spiegando cosa significhi vivere da Nativo Americano, cosa significhi appartenere allo stesso popolo di Toro Seduto, Cavallo Pazzo e Nuvola Rossa.

Partendo dalle terre dell'ovest, le sacre Colline Nere, Unbreakable. Una storia Lakota ci conduce attraverso il Sud Dakota, Wyoming, Montana e Nebraska mescolando una narrazione tipica dei reportage con un viaggio nello spirito.

Focus sui Nativi americani oggi

I Lakota Sioux sono ancora una ferita aperta nella coscienza degli americani e del governo, a molti non piacciono e praticamente si fa finta che non esistano. Il cinema Hollywoodiano continua a mostrarci gli Indiani di 150 anni fa, anche se da alcuni anni la situazione sta cambiando e la gente comune spesso si chiede "ma vivono ancora nei thipi?", "esistono ancora le Riserve?". Tutte domande alle quali il progetto "Unbreakable" cerca di rispondere. Un popolo invisibile, ma indistruttibile, che mantiene viva la tradizione e la storia vivendo in armonia con la Madre Terra.

"Unbreakable è un cammino in primo luogo guardato dagli occhi dei Lakota stessi - dichiara l'autore e fotografo Alessio Vissani - e solo poi attraverso quello di tre viaggiatori bianchi. Un progetto che nasce da molto lontano e che si è sviluppato nelle praterie dei grandi Indiani d'America, grazie all'occasione unica di aver vissuto con loro mesi all'interno della comunità".

"Questo libro - afferma l'antropologo autore dei testi Alessio Martella - è il nostro modo di ricambiare il dono che la cultura, gli uomini e le donne Lakota ci hanno fatto in tanti anni della nostra vita. Molti ci hanno donato il loro tempo, accolto nelle loro case, hanno condiviso con noi il loro cibo, ci hanno raccontato le loro vite e ci hanno permesso di fotografare situazioni uniche mai riprese prima. Degli estranei che in alcuni casi vedevano per la prima volta e che l'unica cosa che avevano da dargli in cambio era la promessa che avrebbero fatto sentire la loro voce, cercando di raccontare nella maniera più onesta possibile la loro storia, il loro passato, la loro lotta quotidiana per la sopravvivenza e le loro speranze per il futuro".

"Abbiamo compiuto migliaia di chilometri lungo quattro stati - conclude l'illustratore Ivan Cavini - viaggiando all'interno delle riserve di Rosebud, Pine Ridge e Cheyenne River (e tante altre), ma soprattutto abbiamo vissuto la quotidianità all'interno dei vari campi Lakota. Un onore averla vissuta in prima persona e ancor di più averla documentata con le nostre arti come l'illustrazione, la fotografia e la parola, all'interno del libro Unbreakable".