Una Giornata Particolare stasera su La7 racconta Spartaco: la rivolta che mise in difficoltà Roma

Aldo Cazzullo ripercorre la leggenda di Spartaco, il gladiatore che guidò la rivolta degli schiavi contro la Repubblica romana. Da Capua a Pompei, un viaggio tra storia antica e lotta per la libertà.

La fuga da una scuola di gladiatori si trasformò in una delle più celebri rivolte dell'antichità. È la storia di Spartaco, protagonista della nuova puntata di Una Giornata Particolare, il programma condotto da Aldo Cazzullo in onda stasera, mercoledì 28 ottobre 2026, alle 21.15 su La7.

Nel 73 a.C., il gladiatore di origine trace riuscì a fuggire da una scuola di addestramento a Capua insieme ad altri uomini. Quella che inizialmente sembrava una semplice evasione diventò presto una sollevazione di massa: migliaia di schiavi e fuggitivi si unirono alla ribellione, mettendo in difficoltà le legioni della Repubblica romana.

La rivolta proseguì per circa due anni, fino alla sconfitta degli insorti nel 71 a.C. Spartaco morì durante gli scontri finali, ma il suo corpo non fu mai identificato con certezza. La repressione romana fu durissima: circa seimila prigionieri vennero crocifissi lungo la via Appia, tra Capua e Roma, in un tentativo di scoraggiare nuove ribellioni.

Da Capua a Pompei, sulle tracce di Spartaco

Nel corso della puntata, Aldo Cazzullo attraversa i luoghi legati alla vicenda insieme agli inviati Claudia Benassi e Raffaele Di Placido. Il percorso tocca Roma, l'antica Capua e il Vesuvio, ricostruendo il contesto in cui nacque la rivolta e gli scontri che segnarono le prime fasi della guerra.

Una tappa centrale è Pompei, dove interviene l'archeologo Massimo Osanna, già direttore del Parco archeologico della città e oggi direttore generale dei Musei del Ministero della Cultura. Il suo contributo permette di approfondire la condizione dei gladiatori, uomini sottoposti a un rigido sistema di addestramento, disciplina e sfruttamento.

Dalla storia antica al simbolo della libertà

Il racconto non si limita alla ricostruzione degli eventi, ma segue anche la fortuna storica e politica della figura di Spartaco. Nel corso dei secoli, il gladiatore è diventato un simbolo della lotta contro l'oppressione, ispirando movimenti e organizzazioni rivoluzionarie.

Il viaggio arriva fino a Berlino, al cimitero di Friedrichsfelde, dove si trova la tomba di Rosa Luxemburg. Qui la puntata ricorda la Lega di Spartaco, il movimento rivoluzionario tedesco nato durante la Prima guerra mondiale, e le Spartachiadi organizzate nell'Unione Sovietica.

La vicenda offre infine l'occasione per una riflessione sulle forme contemporanee di lavoro forzato e sfruttamento, mettendo in relazione il mondo degli schiavi dell'antichità con problemi ancora presenti nella società.

Quando vedere Una Giornata Particolare su La7

L'appuntamento con Una Giornata Particolare - Spartaco. La rivolta degli schiavi è fissato per stasera mercoledì 28 ottobre 2026 alle 21:15 su La7. La puntata è disponibile anche attraverso il sito ufficiale dell'emittente, la7.it, e l'app di La7.