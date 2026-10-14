Una giornata particolare stasera su La7, Aldo Cazzullo racconta la caduta di Hitler

La primavera del 1945 segna la fine del regime nazista. Berlino è ormai assediata dall'Armata Rossa e Adolf Hitler trascorre nel bunker della capitale le sue ultime ore, mentre il Terzo Reich si avvia al collasso. È da questo passaggio decisivo della storia del Novecento che prende le mosse il nuovo appuntamento con Una giornata particolare, il programma di Aldo Cazzullo in onda stasera mercoledì 14 ottobre, dalle 21:15, su La7.

Il titolo della puntata è Hitler. La caduta del Führer: uno speciale che ripercorre la fase conclusiva della dittatura nazista e gli eventi che portarono alla fine della guerra in Europa. Un racconto che si concentra sugli ultimi giorni del dittatore, ma che allarga lo sguardo al contesto politico e militare nel quale maturò la sconfitta della Germania.

Il viaggio nella storia con Aldo Cazzullo

Ad accompagnare il conduttore in questo percorso sono gli "inviati nella storia" Claudia Benassi e Raffaele Di Placido, che contribuiscono a ricostruire gli avvenimenti attraverso i luoghi legati alle vicende narrate.

È proprio questo uno degli elementi distintivi del programma: riportare il pubblico nei posti in cui la storia è accaduta, per collegare i grandi eventi alle decisioni dei protagonisti e alle conseguenze che hanno avuto sul destino dell'Europa. Una formula che unisce divulgazione, ricostruzione storica e racconto sul campo, come illustrato anche nella presentazione ufficiale del format su La7.

Una nuova stagione tra i grandi snodi della storia

La puntata dedicata a Hitler si inserisce nella quinta stagione di Una giornata particolare, che prevede dodici nuovi appuntamenti dedicati a personaggi, eventi e momenti capaci di cambiare il corso della storia: il percorso della stagione spazia dalla caduta del fascismo e del nazismo fino ad altre vicende della storia italiana ed europea, attraversando epoche e protagonisti differenti.