È morto Toni Capuozzo, addio al giornalista televisivo: aveva 77 anni

Storico inviato di guerra e protagonista dell'informazione Mediaset, aveva raccontato alcuni dei conflitti più drammatici degli ultimi decenni. Pochi giorni fa aveva annunciato sui social di avere un tumore.

È morto a 77 anni Toni Capuozzo, storico giornalista e volto dell'informazione Mediaset. La notizia arriva a pochi giorni dall'annuncio con cui aveva rivelato pubblicamente di avere un tumore, scegliendo di raccontare la malattia senza rinunciare alla propria riservatezza.

Poche settimane fa il giornalista aveva rivelato pubblicamente di avere un tumore, scegliendo di raccontare personalmente la malattia attraverso un post sui social. "Amo abbastanza la privacy e trovo abbastanza insopportabile il pettegolezzo sanitario da farmi dire senza esitazione: sì, ho un tumore", aveva scritto sul proprio profilo Facebook, pubblicando una fotografia nella quale appariva circondato dal personale sanitario.

Un annuncio arrivato con la consueta schiettezza, senza nascondersi e senza cercare compassione. "Proverò ad affrontarlo come sono capace, con l'aiuto dei medici e tanti piccoli e grandi affetti", aveva aggiunto, condividendo con i suoi lettori un momento particolarmente delicato della propria vita.

Una carriera vissuta in prima linea

Nato a Palmanova, in Friuli-Venezia Giulia, il 7 dicembre 1948, Antonio Capuozzo, per tutti Toni, è stato uno dei giornalisti italiani più conosciuti nel racconto dei conflitti internazionali. Per anni ha lavorato come inviato per il gruppo Mediaset, seguendo da vicino alcune delle guerre più drammatiche degli ultimi decenni.

Dalla Somalia all'Afghanistan, dal Medio Oriente alla ex Jugoslavia, ha raccontato scenari di guerra e storie di uomini e donne travolti dai conflitti, portando nelle case degli italiani testimonianze raccolte direttamente sul campo.

Dal Tg5 al Tg4, passando per Studio Aperto, Capuozzo ha costruito una lunga carriera televisiva, ricoprendo anche il ruolo di vicedirettore del Tg5. Dal 2000 al 2017 è stato inoltre autore e conduttore di Terra!, programma di approfondimento giornalistico dedicato all'attualità e ai grandi temi internazionali.

Lo scorso 21 ottobre è uscita la sua ultima intervista realizzata nel trentacinquesimo episodio de Il Fienile, il podcast di Luca Zaia, dove il giornalista si è raccontato sia personalmente che professionalmente. Negli ultimi anni ha realizzato speciali dedicati ai cento anni della nascita del PCI, all'assedio di Sarajevo, che aveva vissuto come inviato in prima persona, e sulla morte di Silvio Berlusconi e Papa Francesco.