The Voice Senior, stasera la semifinale su Rai 1: ecco chi sono i concorrenti ancora in gara

Dopo le Blind Auditions, per The Voice Senior è arrivato il momento del Knock Out. Stasera, venerdì 6 novembre, il talent show condotto da Antonella Clerici torna su Rai 1 in prima serata con la semifinale: 24 concorrenti sono pronti a giocarsi un posto nella finalissima. Ma chi sono i cantanti ancora in gara e quali sono le squadre dei coach?

Al fianco della conduttrice ritroveremo la giuria di coach composta da Arisa, Clementino e Rocco Hunt, Nek e Fiorella Mannoia. Dopo le prime selezioni, i giudici si presentano alla semifinale con sei artisti ciascuno, per un totale di ventiquattro concorrenti ancora in gara.

La sfida si preannuncia particolarmente intensa: ogni cantante avrà un'ultima occasione per conquistare il proprio coach e dimostrare di meritare un posto nella squadra destinata alla finale. Ma chi riuscirà a convincere i giudici? Al termine delle esibizioni, infatti, ciascun coach dovrà prendere una decisione tutt'altro che semplice, selezionando soltanto tre concorrenti del proprio team da portare alla serata conclusiva.

Clementino e Rocco Hunt, Fiorella Mannoia, Antonella Clerici, Arisa e Nek

Una volta definiti i dodici finalisti, la parola passerà al pubblico. Saranno infatti i telespettatori, attraverso il televoto, a decretare il vincitore della settima edizione di The Voice Senior, durante la finalissima in programma venerdì 13 novembre.

Non sarà soltanto una gara di talento, ma anche un viaggio tra emozioni, ricordi e storie personali. Per molti partecipanti, infatti, il palcoscenico di Rai 1 rappresenta una nuova, importante occasione per dare spazio a una passione coltivata per tutta la vita.

The Voice Senior: tutti i concorrenti in semifinale, squadra per squadra

Ma quali sono i 24 cantanti che si contenderanno l'accesso alla finalissima? Ecco la composizione dei quattro team.

Team Arisa

Lucia Bui

Chantal Guerlement

Clizia Aloisi

Francesca Magnelli

Lucia Tucci

Giovanni Scribano

Team Clementino e Rocco Hunt

Pasquale Mongo

Rosella Vespignani

Giulia Maglione

Giosuè Tortorelli

Pasquale Pizzo

Carlo Lena

Team Fiorella Mannoia

Sabrina Brodosi

Natalino Colacci

Ivano Calcagno

Anna Cuomo

Fabiana Fraioli

Claudio Sanfilippo

Team Nek

Federico Aicardi

Pasqualino Costantini

Paolo Falchi

Vittorio Gasso

Silvia Grassi

Cristina Orsi

Appuntamento con la semifinale

La corsa verso la vittoria entra dunque nel vivo. Chi riuscirà a conquistare un posto in finale e chi, invece, dovrà interrompere il proprio percorso? Non resta che seguire il Knock Out di The Voice Senior, questa sera venerdì 6 novembre in prima serata su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, per scoprire i dodici concorrenti che si giocheranno il titolo.