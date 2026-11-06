The Voice Senior, stasera la semifinale su Rai 1: ecco chi sono i concorrenti ancora in gara

Dopo le Blind Auditions, per The Voice Senior è arrivato il momento del Knock Out. Stasera, venerdì 6 novembre, il talent show condotto da Antonella Clerici torna su Rai 1 in prima serata con la semifinale: 24 concorrenti sono pronti a giocarsi un posto nella finalissima. Ma chi sono i cantanti ancora in gara e quali sono le squadre dei coach?
Al fianco della conduttrice ritroveremo la giuria di coach composta da Arisa, Clementino e Rocco Hunt, Nek e Fiorella Mannoia. Dopo le prime selezioni, i giudici si presentano alla semifinale con sei artisti ciascuno, per un totale di ventiquattro concorrenti ancora in gara.
La sfida si preannuncia particolarmente intensa: ogni cantante avrà un'ultima occasione per conquistare il proprio coach e dimostrare di meritare un posto nella squadra destinata alla finale. Ma chi riuscirà a convincere i giudici? Al termine delle esibizioni, infatti, ciascun coach dovrà prendere una decisione tutt'altro che semplice, selezionando soltanto tre concorrenti del proprio team da portare alla serata conclusiva.
Una volta definiti i dodici finalisti, la parola passerà al pubblico. Saranno infatti i telespettatori, attraverso il televoto, a decretare il vincitore della settima edizione di The Voice Senior, durante la finalissima in programma venerdì 13 novembre.
Non sarà soltanto una gara di talento, ma anche un viaggio tra emozioni, ricordi e storie personali. Per molti partecipanti, infatti, il palcoscenico di Rai 1 rappresenta una nuova, importante occasione per dare spazio a una passione coltivata per tutta la vita.
The Voice Senior: tutti i concorrenti in semifinale, squadra per squadra
Ma quali sono i 24 cantanti che si contenderanno l'accesso alla finalissima? Ecco la composizione dei quattro team.
Team Arisa
- Lucia Bui
- Chantal Guerlement
- Clizia Aloisi
- Francesca Magnelli
- Lucia Tucci
- Giovanni Scribano
Team Clementino e Rocco Hunt
- Pasquale Mongo
- Rosella Vespignani
- Giulia Maglione
- Giosuè Tortorelli
- Pasquale Pizzo
- Carlo Lena
Team Fiorella Mannoia
- Sabrina Brodosi
- Natalino Colacci
- Ivano Calcagno
- Anna Cuomo
- Fabiana Fraioli
- Claudio Sanfilippo
Team Nek
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Federico Aicardi
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Pasqualino Costantini
- Paolo Falchi
- Vittorio Gasso
- Silvia Grassi
- Cristina Orsi
Appuntamento con la semifinale
La corsa verso la vittoria entra dunque nel vivo. Chi riuscirà a conquistare un posto in finale e chi, invece, dovrà interrompere il proprio percorso? Non resta che seguire il Knock Out di The Voice Senior, questa sera venerdì 6 novembre in prima serata su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, per scoprire i dodici concorrenti che si giocheranno il titolo.