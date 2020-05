The Blue Afternoon That Lasted Forever: Paramount ottiene i diritti del film sci-fi

Andrew Form e Brad Fuller produrranno per Paramount The Blue Afternoon That Lasted Forever, un nuovo film sci-fi.

The Blue Afternoon That Lasted Forever diventerà un film prodotto per Paramount Pictures da Andrew Form e Brad Fuller, già nel team che ha portato al successo A Quiet Place.

Il progetto, di genere sci-fi, è stato al centro di una lotta per i diritti che ha visti coinvolti sutdios del calibro di Amblin, Bad Robot, Sony e MGM.

Daniel H. Wilson ha scritto la sceneggiatura di The Blue Afternoon That Lasted Forever adattando un racconto di cui è autore. Il film seguirà un padre single e fisico della NASA che scopre un buco nero che colpirà la Terra in pochi giorni. Il problema è che nessuno, nemmeno i suoi colleghi alla NASA, gli crede. L'unica persona che lo ascolta è sua figlia, che ha 10 anni, ma il loro legame sarà minacciato da una forza diversa. Eric si ritrova alle prese con il tentativo di salvare il suo rapporto con Marie e quelli di avvisare l'umanità del disastro imminente.

Andrew Form e Brad Fuller hanno collaborato per produrre A Quiet Place e recentemente la terza stagione di Jack Ryan.