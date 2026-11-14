S.W.A.T. Exiles stasera su Rai 2, anticipazioni e trama degli episodi del 14 novembre

Hondo e la Squadra 44 affrontano la protezione di una principessa boliviana e una delicata missione sotto copertura contro un gruppo di suprematisti bianchi. Le trame dei due episodi.

Stasera, sabato 14 novembre 2026, alle 21.20 su Rai 2, torna in prima visione assoluta S.W.A.T. Exiles, lo spin-off della serie poliziesca con Shemar Moore. Il sergente Daniel 'Hondo' Harrelson e la Squadra 44 sono pronti ad affrontare due nuove missioni ad alto rischio, tra la protezione di una principessa boliviana e un'operazione sotto copertura contro un gruppo di suprematisti bianchi. Ecco le anticipazioni e la trama dei due episodi in onda questa sera.

S.W.A.T. Exiles, anticipazioni 14 novembre: la trama de L'attentato

Nel primo episodio della serata, L'attentato, la Squadra 44 riceve un incarico di grande responsabilità: garantire la sicurezza di una delegazione boliviana arrivata a Los Angeles per partecipare alla firma di un importante accordo commerciale con il sindaco Voss.

Quella che inizialmente sembra un'operazione di routine si trasforma rapidamente in una situazione di emergenza. Le proteste organizzate durante la visita diventano sempre più violente e la tensione cresce fino a culminare in un attentato contro la principessa Selena Parada. La minaccia impone alla squadra di intervenire tempestivamente per evitare che la situazione precipiti ulteriormente.

Il cast di S.W.A.T. Exiles

Per mettere la principessa al riparo da nuovi pericoli, Hondo prende una decisione delicata: affidarla a Jude, dando così il via a un'operazione di protezione che richiederà attenzione e massima cautela. Il sergente dovrà coordinare i suoi uomini e valutare ogni possibile rischio, mentre la sicurezza della delegazione resta una priorità assoluta.

Recita pericolosa: Jude torna sotto copertura

A seguire, nel secondo episodio intitolato Recita pericolosa, la storia si concentra su Jude, che viene contattato dall'agente speciale dell'FBI Elliot Gines per una nuova missione sotto copertura. Il giovane agente dovrà tornare a interpretare Bobby e infiltrarsi nei Duchi Imperiali, un gruppo di suprematisti bianchi sospettato di essere responsabile di una serie di violente rapine.

Gli attacchi hanno preso di mira famiglie afroamericane e persone di colore particolarmente facoltose. Per raccogliere informazioni e individuare i responsabili, Jude dovrà conquistare la fiducia dei membri dell'organizzazione, mantenendo segreta la propria identità. Un incarico estremamente rischioso, che potrebbe mettere seriamente in pericolo la sua incolumità.

Shemar Moore nei panni di Daniel 'Hondo' Harrelson

Consapevole delle difficoltà dell'operazione, Hondo decide di non lasciare solo il compagno di squadra. Il sergente sceglie infatti di affiancarlo e proteggerlo, seguendo da vicino ogni fase della missione. Per Jude potrebbe trattarsi dell'ultima operazione sotto copertura, ma il pericolo rappresentato dai Duchi Imperiali renderà tutt'altro che semplice portare a termine l'incarico.

Che cos'è la Squadra 44 in S.W.A.T. Exiles?

La Squadra 44 è l'unità speciale al centro delle vicende di S.W.A.T. Exiles, guidata da Daniel "Hondo" Harrelson. Si tratta di una squadra SWAT chiamata a intervenire nelle situazioni più pericolose, affrontando operazioni ad alto rischio e minacce che richiedono preparazione, coordinamento e capacità di prendere decisioni in pochi istanti. In questo spin-off, Hondo deve assumersi la responsabilità del gruppo e dimostrare di essere in grado di guidarlo, mentre il nuovo programma SWAT deve ancora conquistare stabilità e credibilità.

Nel cast di S.W.A.T. Exiles troviamo Shemar Moore, Lucy Barrett, Adain Bradley, Zyra Gorecki, Freddy Miyares, Ronen Rubinstein, Jay Harrington e Patrick St. Esprit. L'appuntamento con i nuovi episodi è per stasera, alle 21:20 su Rai 2 e in streaming su RaiPlay.