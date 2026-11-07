S.W.A.T. Exiles stasera su Rai 2: Hondo sotto accusa dopo una sparatoria

Due nuovi episodi dello spin-off con Shemar Moore: una sparatoria in autostrada impegna la Squadra 44, mentre Hondo finisce sotto inchiesta per un intervento che ha avuto un tragico epilogo. Ecco cosa succederà.

Nuovo appuntamento con S.W.A.T. Exiles, stasera sabato 7 novembre in prima visione assoluta su Rai 2. Lo spin-off della celebre serie poliziesca torna con due nuovi episodi della prima stagione, nei quali Hondo dovrà affrontare una pericolosa caccia all'uomo e una delicata inchiesta interna. Un intervento finito con la morte di una donna metterà infatti in discussione le sue decisioni, aprendo uno scenario che potrebbe avere pesanti conseguenze sulla sua carriera e sul futuro della Squadra 44.

Che cos'è la Squadra 44 in S.W.A.T. Exiles?

La Squadra 44 è l'unità speciale al centro delle vicende di S.W.A.T. Exiles, guidata da Daniel "Hondo" Harrelson. Si tratta di una squadra SWAT chiamata a intervenire nelle situazioni più pericolose, affrontando operazioni ad alto rischio e minacce che richiedono preparazione, coordinamento e capacità di prendere decisioni in pochi istanti. In questo spin-off, Hondo deve assumersi la responsabilità del gruppo e dimostrare di essere in grado di guidarlo, mentre il nuovo programma SWAT deve ancora conquistare stabilità e credibilità.

S.W.A.T. Exiles, una sparatoria in autostrada mette alla prova Hondo

Nel terzo episodio della prima stagione, intitolato Zona d'impatto (Burn Zone), la squadra di Hondo viene richiamata d'urgenza dopo un grave episodio di violenza. Un ex ingegnere aerospaziale apre il fuoco su una superstrada, ferendo diverse persone e seminando il panico.

Ronen Rubinstein (nel ruolo di Jude Callan) e Lucy Barrett (nel ruolo di Sammy "Sam" Bishop)

Gli agenti avviano una difficile caccia all'uomo per individuare il responsabile e impedire che la situazione degeneri ulteriormente. Ma dietro il gesto dell'attentatore si nasconde una vicenda personale drammatica: un uomo che ha perso tutto e che, travolto da una serie di eventi, sembra aver ormai superato ogni limite.

Hondo e i suoi dovranno quindi fare i conti con una situazione estremamente pericolosa, nella quale ogni minuto potrebbe fare la differenza.

Hondo sotto inchiesta dopo la morte di una donna: cosa succede in Fare luce

A seguire, nel quarto episodio della prima stagione, dal titolo Fare luce (Get Clear), per il comandante della Squadra 44 arriverà uno dei momenti più difficili della sua carriera. La squadra finisce infatti sotto esame dopo un intervento controverso conclusosi con la morte di una donna, colpita da Hondo. L'agente sostiene di aver sparato perché la vittima era armata, ma sulla scena non viene ritrovata alcuna arma.

Il cast di S.W.A.T. Exiles

Una circostanza che solleva interrogativi e apre la strada a un'indagine interna. Una commissione d'inchiesta dovrà stabilire cosa sia realmente accaduto e verificare la versione fornita dal comandante. Hondo riuscirà a dimostrare di aver agito correttamente? E soprattutto, quali conseguenze avrà questa vicenda sul suo ruolo e sul futuro della Squadra 44?

Tra accuse, dubbi e pressioni sempre più forti, il protagonista si troverà costretto a difendere le proprie scelte e la propria credibilità. Nel cast di S.W.A.T. Exiles troviamo Shemar Moore, Lucy Barrett, Adain Bradley, Zyra Gorecki, Freddy Miyares, Ronen Rubinstein, Jay Harrington e Patrick St. Esprit. L'appuntamento con i nuovi episodi è per stasera, alle 21:20 su Rai 2 e in streaming su RaiPlay**.