Sul cammino di Francesco – La vita di Biagio Conte stasera su Rai 1: trama, storia vera e cast del film

Il film tv con Alessio Vassallo ripercorre la vita di Biagio Conte, dalla scelta di lasciare una vita agiata alla fondazione della Missione di Speranza e Carità a Palermo, tra fede, impegno sociale e attenzione agli ultimi.

Stasera, domenica 11 ottobre, Rai 1 propone Sul cammino di Francesco - La vita di Biagio Conte, il film tv che racconta la storia del missionario laico palermitano, diventato un simbolo di solidarietà e accoglienza grazie al suo impegno al fianco dei più poveri e degli emarginati.

Diretto da Costanza Quatriglio, la pellicola racconta il percorso umano e spirituale di un uomo che ha trasformato una scelta personale in una missione concreta, dedicandosi a chi vive ai margini della società.

Sul cammino di Francesco - La vita di Biagio Conte: la trama

La vicenda è ambientata a Palermo, nei primi anni Novanta. Biagio Conte è un giovane cresciuto in una famiglia benestante, con un futuro apparentemente già definito. Nonostante le possibilità che la vita gli offre, sente però di non appartenere a quel mondo e avverte il bisogno di dare un significato più profondo alla propria esistenza.

Una scena dal film Sul cammino di Francesco – La vita di Biagio Conte con gli attori Alessio Vassallo, Claudia Gusmano e Giuseppe Spata

Decide così di lasciare la famiglia e partire per un viaggio verso Assisi, seguendo l'esempio spirituale di San Francesco. Durante il cammino, il contatto con la sofferenza e con le persone più fragili rafforza in lui la volontà di cambiare vita.

Tornato a Palermo, Biagio sceglie di vivere accanto ai senzatetto e agli emarginati, condividendone le difficoltà quotidiane. La sua missione non si limita a offrire un aiuto materiale: il suo obiettivo è restituire dignità, ascolto e speranza a chi è stato dimenticato dalla società.

Il percorso è tutt'altro che semplice. Tra ostacoli, incomprensioni e battaglie per ottenere spazi destinati all'accoglienza, Biagio porta avanti il proprio impegno con determinazione, dando vita a un'esperienza di solidarietà destinata a lasciare un segno profondo nella città.

La storia vera di Biagio Conte

Il film è ispirato alla vita reale di Biagio Conte, nato a Palermo nel 1963 e diventato uno dei simboli della solidarietà in Sicilia.

Dopo aver abbandonato una vita economicamente agiata, Biagio intraprese un percorso spirituale che lo portò a ispirarsi alla figura di San Francesco d'Assisi. Rientrato a Palermo, cominciò a dedicarsi completamente alle persone senza dimora e a chi si trovava in condizioni di grave difficoltà.

Alessio Vassallo e l'attrice Donatella Finocchiaro

Nel 1991 fondò la Missione di Speranza e Carità, un'opera di accoglienza nata per offrire assistenza e un luogo sicuro alle persone più fragili. Nel corso degli anni, la sua attività si ampliò, attirando l'attenzione dell'opinione pubblica e diventando un importante punto di riferimento per chi aveva bisogno di aiuto.

Biagio Conte portò avanti la propria missione anche attraverso digiuni e proteste, con cui cercava di richiamare l'attenzione sulle condizioni dei poveri e degli emarginati. È morto il 12 gennaio 2023, all'età di 59 anni. La sua eredità continua a vivere nell'opera della Missione di Speranza e Carità e nel ricordo di quanti hanno trovato in lui un sostegno concreto e umano.

Il cast del film di Rai 1

Il protagonista del film è Alessio Vassallo, chiamato a interpretare il missionario laico palermitano e il suo complesso percorso interiore.

Nel cast figurano:

Alessio Vassallo nel ruolo di Biagio Conte

nel ruolo di Biagio Conte Donatella Finocchiaro nel ruolo di Rosa

nel ruolo di Rosa Giuseppe Spata nel ruolo di Tano

nel ruolo di Tano Claudia Gusmano nel ruolo di Anna

nel ruolo di Anna Alessandra Fazzino nel ruolo di Maria

nel ruolo di Maria Ignacio Paurici nel ruolo di Carlos

nel ruolo di Carlos Enrico Roccaforte nel ruolo di Don Pino

nel ruolo di Don Pino Gaetano Aronica nel ruolo del cardinale Pappalardo

nel ruolo del cardinale Pappalardo Antonio Catania nel ruolo di Giuseppe, il padre di Biagio

La regia è firmata da Costanza Quatriglio, che porta sullo schermo una vicenda in cui la dimensione personale si intreccia con le difficoltà sociali e con il bisogno di costruire una comunità capace di non lasciare indietro nessuno.