Sul cammino di Francesco – La vita di Biagio Conte stasera su Rai 1: trama, storia vera e cast del film

Il film tv con Alessio Vassallo ripercorre la vita di Biagio Conte, dalla scelta di lasciare una vita agiata alla fondazione della Missione di Speranza e Carità a Palermo, tra fede, impegno sociale e attenzione agli ultimi.

Alessio Vassallo nei panni di Fratel Biagio Conte
NOTIZIA di 11/10/2026

Stasera, domenica 11 ottobre, Rai 1 propone Sul cammino di Francesco - La vita di Biagio Conte, il film tv che racconta la storia del missionario laico palermitano, diventato un simbolo di solidarietà e accoglienza grazie al suo impegno al fianco dei più poveri e degli emarginati.

Diretto da Costanza Quatriglio, la pellicola racconta il percorso umano e spirituale di un uomo che ha trasformato una scelta personale in una missione concreta, dedicandosi a chi vive ai margini della società.

Sul cammino di Francesco - La vita di Biagio Conte: la trama

La vicenda è ambientata a Palermo, nei primi anni Novanta. Biagio Conte è un giovane cresciuto in una famiglia benestante, con un futuro apparentemente già definito. Nonostante le possibilità che la vita gli offre, sente però di non appartenere a quel mondo e avverte il bisogno di dare un significato più profondo alla propria esistenza.

La Vita Di Biagio Conte
Una scena dal film Sul cammino di Francesco – La vita di Biagio Conte con gli attori Alessio Vassallo, Claudia Gusmano e Giuseppe Spata

Decide così di lasciare la famiglia e partire per un viaggio verso Assisi, seguendo l'esempio spirituale di San Francesco. Durante il cammino, il contatto con la sofferenza e con le persone più fragili rafforza in lui la volontà di cambiare vita.

Tornato a Palermo, Biagio sceglie di vivere accanto ai senzatetto e agli emarginati, condividendone le difficoltà quotidiane. La sua missione non si limita a offrire un aiuto materiale: il suo obiettivo è restituire dignità, ascolto e speranza a chi è stato dimenticato dalla società.

Il percorso è tutt'altro che semplice. Tra ostacoli, incomprensioni e battaglie per ottenere spazi destinati all'accoglienza, Biagio porta avanti il proprio impegno con determinazione, dando vita a un'esperienza di solidarietà destinata a lasciare un segno profondo nella città.

La storia vera di Biagio Conte

Il film è ispirato alla vita reale di Biagio Conte, nato a Palermo nel 1963 e diventato uno dei simboli della solidarietà in Sicilia.

Dopo aver abbandonato una vita economicamente agiata, Biagio intraprese un percorso spirituale che lo portò a ispirarsi alla figura di San Francesco d'Assisi. Rientrato a Palermo, cominciò a dedicarsi completamente alle persone senza dimora e a chi si trovava in condizioni di grave difficoltà.

La Vita Di Biagio Conte 1
Alessio Vassallo e l'attrice Donatella Finocchiaro

Nel 1991 fondò la Missione di Speranza e Carità, un'opera di accoglienza nata per offrire assistenza e un luogo sicuro alle persone più fragili. Nel corso degli anni, la sua attività si ampliò, attirando l'attenzione dell'opinione pubblica e diventando un importante punto di riferimento per chi aveva bisogno di aiuto.

Biagio Conte portò avanti la propria missione anche attraverso digiuni e proteste, con cui cercava di richiamare l'attenzione sulle condizioni dei poveri e degli emarginati. È morto il 12 gennaio 2023, all'età di 59 anni. La sua eredità continua a vivere nell'opera della Missione di Speranza e Carità e nel ricordo di quanti hanno trovato in lui un sostegno concreto e umano.

Il cast del film di Rai 1

Il protagonista del film è Alessio Vassallo, chiamato a interpretare il missionario laico palermitano e il suo complesso percorso interiore.

Nel cast figurano:

  • Alessio Vassallo nel ruolo di Biagio Conte
  • Donatella Finocchiaro nel ruolo di Rosa
  • Giuseppe Spata nel ruolo di Tano
  • Claudia Gusmano nel ruolo di Anna
  • Alessandra Fazzino nel ruolo di Maria
  • Ignacio Paurici nel ruolo di Carlos
  • Enrico Roccaforte nel ruolo di Don Pino
  • Gaetano Aronica nel ruolo del cardinale Pappalardo
  • Antonio Catania nel ruolo di Giuseppe, il padre di Biagio

La regia è firmata da Costanza Quatriglio, che porta sullo schermo una vicenda in cui la dimensione personale si intreccia con le difficoltà sociali e con il bisogno di costruire una comunità capace di non lasciare indietro nessuno.

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