Robert De Niro prende in giro Elon Musk sulla sconfitta dei Repubblicani

Robert De Niro non perde occasione per dire la sua su Donald Trump e i suoi sostenitori. Questa volta, però, nel mirino dell'attore è finito Elon Musk, protagonista di un documentario che ne ripercorre la carriera e l'ascesa politica.

Durante una proiezione organizzata a New York, il premio Oscar ha commentato con una certa ironia i risultati delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, riservando al proprietario di Tesla una domanda piuttosto pungente.

Robert De Niro prende in giro Elon Musk: la battuta sulle elezioni americane

Robert De Niro

La serata si è svolta domenica 8 novembre al Crosby Hotel di Manhattan, dove Robert De Niro ha presentato Musk, il nuovo documentario diretto da Alex Gibney. Al suo fianco c'era la produttrice Jane Rosenthal, con cui l'attore ha fondato il Tribeca Festival. Tra gli invitati anche diversi membri dell'Academy.

Prima che iniziasse la proiezione, il premio Oscar ha voluto ricordare le ingenti somme investite da Musk nella politica americana, soffermandosi soprattutto sull'esito delle ultime elezioni.

"Elon Musk ha speso circa 300 milioni di dollari per far eleggere Trump nel 2024. E la scorsa settimana ha investito quasi mezzo miliardo di dollari a favore dei repubblicani. Come ti è andata?", ha dichiarato l'attore, suscitando risate e applausi tra i presenti.

Il riferimento è ovviamente alla sconfitta dei candidati sostenuti dal miliardario nelle elezioni di metà mandato del 2026, nonostante i finanziamenti destinati alla campagna repubblicana.

De Niro ha poi aggiunto: "Nello scontro tra i soldi di Musk e la democrazia, ha vinto la democrazia. Questa volta". L'attore ha comunque invitato il pubblico a non sottovalutare l'influenza dell'imprenditore, sottolineando la necessità di continuare a vigilare e partecipare attivamente alla vita politica.

Non è mancata una battuta sul Cybertruck, il discusso pickup elettrico di Tesla: "Proprio come il suo grottesco Cybertruck, Musk non se ne andrà da nessuna parte". La casa automobilistica ha infatti annunciato che ridurrà progressivamente la produzione del veicolo nello stabilimento texano entro la metà del 2027, per concentrarsi maggiormente sui robotaxi Cybercab.

Musk, il documentario di Alex Gibney premiato ai Critics Choice

Elon Musk

Diretto dal premio Oscar Alex Gibney (Taxi to the Dark Side), il film, della durata di quasi quattro ore, esplora la trasformazione di Elon Musk da imprenditore simbolo dell'innovazione tecnologica a protagonista sempre più influente del dibattito politico americano. Attraverso testimonianze e materiali d'archivio, il regista analizza anche il ruolo delle sue aziende, da Tesla a SpaceX, passando per l'acquisizione di Twitter, diventato X.

Durante la presentazione, Jane Rosenthal ha scherzato proprio sulla durata del film, ammettendo di aver avuto qualche perplessità prima di vederlo salvo poi definirlo un racconto avvincente su un personaggio impossibile da ignorare.

Presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia 2026 e successivamente in diversi festival internazionali, il documentario ha conquistato il premio come miglior documentario biografico ai Critics Choice Documentary Awards, assegnati l'8 novembre a New York.

Dopo la distribuzione nelle sale americane, Musk è arrivato anche sulle piattaforme digitali e proseguirà il suo percorso nei festival con una proiezione al DOC NYC, seguita dalla partecipazione all'IDFA di Amsterdam.