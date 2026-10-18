Racconto di una notte, Mahir e Canfeza sulle tracce di Gocke: anticipazioni 18 ottobre

Nella puntata odierna su Canale 5, Ozan nasconde Gocke e i sospetti si moltiplicano, mentre una promessa di matrimonio e un piano segreto rischiano di far esplodere nuove tensioni tra le famiglie.

Nella puntata di Racconto di una notte, in onda stasera su Canale 5 alle 22:00, Mahir e Canfeza cercano di ricostruire la fiducia reciproca, mentre i sospetti su Ozan diventano sempre più insistenti. Intanto, tra promesse di matrimonio, segreti da proteggere e vecchi rancori, gli equilibri familiari rischiano di saltare.

Racconto di una notte, le anticipazioni della puntata del 18 ottobre

Dopo averla allontanata dalla sfilata, Mahir spiega a Canfeza che Ozan è legato a Rasit. La ragazza è profondamente delusa per essere stata manipolata, ma Mahir riesce a consolarla: entrambi promettono di non lasciare più spazio ai dubbi e di affrontare insieme le difficoltà.

Ozan, contrariato dall'atteggiamento di Mahir, si sfoga contro Handan e Sare, alimentando i sospetti della ragazza. Anche Sare decide di mettere in guardia Canfeza, invitandola a prestare attenzione alle mosse di Handan e Ozan.

Nel frattempo, la ricerca di Gocke prende una piega inattesa: quando Mahir e Canfeza raggiungono l'ospedale psichiatrico, scoprono che la ragazza è scomparsa. Ozan l'ha infatti nascosta nella propria abitazione, nonostante l'opposizione di Handan.

A indirizzare Mahir e Canfeza verso la verità è una bambola appartenuta a Gocke, che Sare trova e invia. I due capiscono dove potrebbe trovarsi e decidono di entrare in casa di Ozan approfittando della sua assenza. Ma la situazione potrebbe rivelarsi molto più pericolosa del previsto.

Promesse di matrimonio e segreti: la confusione coinvolge le famiglie

Sare chiede perdono a Ezra per il suo comportamento e annuncia che Salih intende chiederle la mano. Kursat insiste perché la promessa venga celebrata nella loro casa. Salih vorrebbe che fosse Mahir a rivolgersi a Kursat, ma l'amico non se la sente. A sorpresa, è Ferman a offrirsi di occuparsi della richiesta, organizzando una visita ai Kilimci. Dietro la sua disponibilità, però, si nasconde un secondo obiettivo.

Ferman è infatti coinvolto in un piano segreto che riguarda il matrimonio con Efsane. Sureyya organizza in gran segreto l'incontro con l'imam che dovrà celebrare le nozze, facendolo coincidere con la promessa di Sare. La contemporanea commemorazione di Sevde a Villa Yilmaz complica ulteriormente la situazione: lo scambio d'identità tra i due religiosi provoca equivoci, tensioni e discussioni.

Intanto, Süreyya organizza una festa riservata per rivelare il sesso del bambino che Efsane aspetta. Ferman non riesce a nascondere la propria impazienza e il momento tanto atteso svela che nascerà una bambina. Il rumore dei palloncini attira però l'attenzione di Asaf, mentre la presenza di Efsane nella villa deve restare segreta.

Altri conflitti si preparano a esplodere: Gulizar è ancora dolorante dopo l'incidente durante la sfilata e Kursat, convinto che Handan ne sia responsabile, promette di vendicarsi. Afet, invece, ringrazia Sureyya per aver custodito il suo segreto, mentre i rapporti tra i protagonisti continuano a intrecciarsi tra alleanze, sospetti e verità nascoste.