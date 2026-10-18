PresaDiretta stasera su Rai 3, Processo ai social: l’inchiesta su Meta e i rischi per i minori

Con l'inchiesta Processo ai social, PresaDiretta accende i riflettori su Meta e sui rischi per i minori. In puntata anche il tetto agli studenti stranieri nelle classi, un'intervista a Giuseppe Valditara e il processo di Cutro.

Stasera, domenica 18 ottobre 2026 torna PresaDiretta su Rai 3 con una puntata che affronta alcuni dei temi più delicati del momento: gli effetti dei social network sui bambini e sugli adolescenti, le condizioni delle scuole italiane e il processo per il naufragio di Cutro. Al centro della serata condotta da Riccardo Iacona l'inchiesta Processo ai social, dedicata a Meta e alle strategie delle grandi piattaforme digitali per attirare e trattenere gli utenti più giovani.

L'appuntamento con il programma di approfondimento giornalistico è fissato alle 20:30 su Rai 3, con un'indagine che intreccia documenti giudiziari, testimonianze e ricerche scientifiche. Spazio anche a PresaDiretta Open, che si concentra sul nuovo decreto scuola e sul tetto alla presenza degli studenti stranieri nelle classi, con un'intervista al ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara.

PresaDiretta, Processo ai social: l'inchiesta su Meta e i rischi per i minori

Quanti rischi si nascondono dietro l'utilizzo dei social network da parte dei più giovani? È la domanda al centro di Processo ai social, l'inchiesta con cui PresaDiretta racconta le responsabilità delle grandi piattaforme digitali e i possibili effetti dei loro meccanismi sul benessere dei bambini e degli adolescenti.

Meta, la società che controlla Facebook e Instagram, conta miliardi di utenti e si trova al centro di un confronto giudiziario sulle conseguenze dei social per i minori. L'inchiesta ricostruisce le strategie utilizzate per attirare e trattenere l'attenzione dei giovanissimi, attraverso documenti interni, email e rapporti riservati emersi nell'ambito delle cause legali.

Il servizio mette a confronto queste strategie con le ricerche degli scienziati, impegnati a studiare gli effetti dell'esposizione ai contenuti online sul cervello e sulla salute dei bambini. Un approfondimento che richiama anche il precedente dell'industria del tabacco, per interrogarsi sulle responsabilità delle aziende e sulla trasparenza rispetto ai rischi dei propri prodotti.

La puntata racconta inoltre la vicenda di Rossella, morta suicida a soli 12 anni. Dopo la sua scomparsa, i genitori hanno trovato nei suoi account contenuti che romanticizzavano la depressione e hanno aderito alla prima class action nata in Europa contro Meta e TikTok. Una storia che riporta al centro il tema della tutela dei minori online e delle responsabilità delle piattaforme.

L'inchiesta guarda anche al contesto internazionale, tra le iniziative giudiziarie negli Stati Uniti e le pressioni delle grandi aziende tecnologiche sulle nuove regole europee. Il nodo resta quello della protezione dei più giovani e degli strumenti necessari per rendere gli ambienti digitali più sicuri.

Decreto scuola e processo di Cutro: gli altri temi della puntata

La prima parte della serata, con PresaDiretta Open, è dedicata al nuovo decreto scuola e alla norma che introduce un tetto del 30% agli studenti stranieri nelle classi, con alcune esclusioni legate alla nascita in Italia e al percorso scolastico già svolto.

Secondo i dati riportati nel comunicato, la misura riguarderebbe appena lo 0,6% delle classi italiane. La trasmissione attraversa il Paese, dalla Sicilia alla Lombardia, per documentare le criticità degli edifici scolastici: soffitti che crollano, infiltrazioni, palestre inutilizzabili e ambienti difficili da vivere sia durante i mesi più caldi sia in inverno.

Tra le realtà raccontate figura la scuola Pisacane, nella periferia di Roma, presentata come un esempio di inclusione, con classi frequentate da una quota significativa di alunni stranieri. Sul tema interverrà anche il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, per approfondire le ragioni e le implicazioni del provvedimento.

In chiusura, PresaDiretta torna a Steccato di Cutro, in Calabria, a più di tre anni dal naufragio del febbraio 2023, nel quale morirono 94 persone. L'attenzione è rivolta al procedimento giudiziario relativo ai soccorsi, che vede coinvolti militari della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera, imputati per naufragio colposo e omicidio colposo plurimo.