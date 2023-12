Premio Internazionale per la Sceneggiatura MATTADOR: il bando per i giovani dai 16 ai 30 anni

Al via il 15° Premio Internazionale per la Sceneggiatura MATTADOR, pubblicato on line il bando per partecipare al Premio che invita i giovani tra i 16 e 30 anni a scrivere e illustrare il cinema.

Al via la 15a edizione del Premio Internazionale per la Sceneggiatura MATTADOR. Online il bando di concorso per partecipare (sul sito www.premiomattador.it), che invita i giovani tra i 16 e i 30 anni a scrivere e illustrare opere cinematografiche.

Il Premio 2023/2024 prevede le seguenti Sezioni e relativi Premi:

· Premio MATTADOR alla migliore sceneggiatura per lungometraggio pari a 5.000 euro per il vincitore della migliore sceneggiatura.

· Premio MATTADOR al miglior soggetto con la Borsa di formazione MATTADOR per i finalisti della sezione al miglior soggetto e 1.500 euro al miglior lavoro di sviluppo al termine del percorso formativo.

· Premio MATTADOR Series al miglior progetto di serie TV, con la Borsa di formazione Series per i finalisti e 1.000 euro al miglior lavoro di sviluppo al termine del percorso formativo.

· Premio DOLLY "Illustrare il cinema" alla migliore storia raccontata per immagini con la Borsa di formazione DOLLY per il vincitore della migliore sceneggiatura disegnata, con la possibilità di ricevere un premio di 1.000 euro, in base al risultato.

· Premio CORTO86 alla migliore sceneggiatura per cortometraggio con la Borsa di formazione per la Realizzazione del cortometraggio tratto dalla sceneggiatura vincitrice, di cui l'autore firma anche la regia.

Alcuni vincitori hanno inoltre l'opportunità di vedere pubblicato il proprio lavoro nei volumi della collana dedicata alla scrittura per il cinema "Scrivere le immagini. Quaderni di sceneggiatura" (a cura di EUT Edizioni Università di Trieste e MATTADOR). Tutti i vincitori possono seguire le lecture e masterclass dedicate alla sceneggiatura e ad altri temi del cinema e i convegni sulla sceneggiatura "I Dialoghi di Mattador".

I progetti devono essere inviati attraverso la piattaforma iscrizioni.premiomattador.it, seguendo le modalità indicate, e devono pervenire entro il 15 aprile 2024.

Il bando di concorso e i regolamenti del 15. Premio Mattador sono disponibili sul sito www.premiomattador.it.