Pier Silvio Berlusconi balla e canta in napoletano per il ritorno di Far Away su Canale 5

Un video realizzato con l'intelligenza artificiale e condiviso sui canali social di Verissimo mostra Pier Silvio Berlusconi tra musica neomelodica e proteste dei fan, con una promessa dedicata agli appassionati della dizi.

Il ritorno di Far Away su Canale 5 diventa il protagonista di un video decisamente insolito, nel quale Pier Silvio Berlusconi canta e balla in napoletano sulle note di una musica neomelodica. Il filmato, realizzato con l'intelligenza artificiale e condiviso sui canali social di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin, immagina l'amministratore delegato di Mediaset alle prese con le proteste dei 'turchini e delle turchine', i fan della dizi.

La sorpresa non riguarda soltanto il contenuto del messaggio, ma soprattutto il modo in cui viene raccontato. Nel video, infatti, Pier Silvio Berlusconi diventa il protagonista di una scena ironica e musicale, pensata per dare voce alla delusione dei telespettatori che vorrebbero rivedere la loro soap preferita su Canale 5.

Far Away torna su Canale 5? La protesta dei tiktoker napoletani

Il filmato si apre con una serie di videochiamate da parte di influencer e tiktoker napoletani, che manifestano il proprio disappunto per l'uscita di Far Away dai palinsesti di Mediaset. La serie turca aveva lasciato spazio a Uomini e donne, suscitando le proteste degli appassionati, ormai affezionati alle vicende dei suoi protagonisti.

Ozan Akbaba (nel ruolo di Cihan Albora) e Sinem Ünsal (nel ruolo di Alya Albora) in una scena di Far Away

Nel contenuto generato con l'intelligenza artificiale, Pier Silvio Berlusconi è seduto alla sua scrivania quando riceve le chiamate dei creator, che gli fanno arrivare il loro grido di protesta attraverso musica, battute e richieste di riportare la serie in televisione.

A quel punto, l'amministratore delegato di Mediaset non resta indifferente. Si alza dalla scrivania e risponde ballando e cantando in napoletano, sulle note di una melodia neomelodica, rassicurando i fan e invitandoli a fidarsi di lui. Il messaggio del video è chiaro: Far Away tornerà su Canale 5, per la gioia dei cosiddetti fan delle serie turche.

Quando torna la dizi su Canale 5?

Resta da capire quando la serie tornerà effettivamente in onda. Al momento, la data del ritorno di Far Away non è indicata nel video come un appuntamento preciso. Tra le ipotesi circolate c'è quella di una ripartenza all'inizio del prossimo anno, ma per una conferma occorrerà attendere comunicazioni ufficiali da parte di Mediaset.

L'interesse intorno a Far Away, titolo italiano di Uzak Şehir, si inserisce nel successo più ampio delle produzioni turche in Italia. Dopo l'affermazione di serie come Terra Amara, il pubblico ha continuato a seguire con passione le storie provenienti dalla Turchia, apprezzandone intrecci sentimentali, conflitti familiari e personaggi carismatici.

Il video con Pier Silvio Berlusconi, dunque, gioca proprio sull'entusiasmo di questa community e trasforma le richieste dei fan in una scena ironica che mescola intelligenza artificiale, musica napoletana e televisione. Per sapere se e quando Far Away tornerà davvero su Canale 5, tuttavia, bisognerà attendere conferme ufficiali sul palinsesto.