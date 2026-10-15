Ore 14 Sera su Rai 2, Garlasco e la traccia di DNA nel caso Resinovich: anticipazioni terza puntata

Garlasco, il caso di Liliana Resinovich e il giallo di Pietracatella sono al centro della terza puntata di Ore 14 Sera. Stasera, giovedì 15 ottobre, alle 21.20 su Rai 2, Salvo Sottile approfondisce i nuovi documenti sul computer di Alberto Stasi, la traccia di DNA maschile emersa nel caso Resinovich e le perquisizioni sui computer di alcuni istituti scolastici vicini a Pietracatella. In studio ospiti ed esperti per analizzare gli elementi delle indagini e gli interrogativi ancora aperti.

Ore 14 Sera: cosa vedremo stasera

Al centro della serata ci saranno gli ultimi sviluppi sul caso di Garlasco, con nuovi elementi relativi alle analisi informatiche sul computer di Alberto Stasi e agli esami del DNA. Spazio anche a un'intervista serrata all'ex colonnello del Ris Gennaro Cassese, chiamato a confrontarsi con i dubbi, i presunti errori e le omissioni che hanno segnato le indagini del 2007 e portato al rinvio a giudizio di Stasi.

Una puntata che promette di riaccendere l'attenzione su vicende giudiziarie complesse, attraverso documenti, testimonianze e nuove domande da approfondire.

Garlasco e Alberto Stasi, nuovi documenti e dubbi sul lavoro del Ris

Uno dei momenti centrali di Ore 14 Sera del 15 ottobre sarà dedicato al delitto di Garlasco. Nel corso della trasmissione verranno esaminati nuovi documenti relativi al lavoro del Ris sul computer di Alberto Stasi, con elementi che sembrano comparire e scomparire, alimentando interrogativi anche sul fronte degli accertamenti del DNA.

Salvo Sottile condurrà inoltre un confronto serrato con l'ex colonnello Gennaro Cassese. Al centro dell'intervista ci saranno i suoi numerosi "non ricordo" e le questioni legate agli accertamenti investigativi svolti nel 2007, tra errori e omissioni che continuano a essere oggetto di discussione.

Tra gli ospiti attesi ci sarà Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, insieme al consulente di Andrea Sempio, Armando Palmegiani, e alle giornaliste Rita Cavallaro e Ilenia Petracalvina. La puntata offrirà così nuovi spunti di confronto su uno dei casi giudiziari che continua a suscitare grande attenzione.

Liliana Resinovich e il giallo di Pietracatella: le domande ancora aperte

La serata di Rai 2 si concentrerà anche sul caso di Liliana Resinovich. Per la prima volta saranno mostrati alcuni dei punti chiave della super perizia richiesta dal gip di Trieste. L'attenzione sarà rivolta in particolare alla traccia di Dna maschile attribuita a Ignoto X: un elemento destinato a sollevare nuovi interrogativi e che potrebbe contribuire a chiarire alcuni aspetti della vicenda.

Spazio anche al giallo di Pietracatella, dove gli inquirenti hanno effettuato per giorni perquisizioni sui computer di quattro istituti scolastici vicini al paese. Ma che cosa stanno cercando? E quale possibile rilevanza potrebbero avere i dati esaminati per ricostruire quanto accaduto? Sono domande alle quali la trasmissione cercherà di dare spazio, senza anticipare conclusioni investigative ancora da verificare.

Nel parterre degli ospiti figurano anche Barbara De Rossi, la magistrata Annalisa Imparato, la criminologa Barbara Fabbroni e il criminologo Marco Strano.