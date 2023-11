Narnia Terror Night 2023: la manifestazione horror in programma il 17 novembre

Si torna alla tradizione horror con la nuova edizione del Narnia Terror Night, attesa per venerdì 17 novembre alle ore 21:00 al cinema Mario Monicelli di Narni, in provincia di Terni.

La rassegna a sostegno dei film horror indipendenti italiani, come sempre organizzata dal regista Eros Bosi che presenterà il suo nuovo cortometraggio Follow The Reaper - Segui Il Mietitore, quest'anno sarà dedicata al regista dell'horror underground milanese Fabio Salerno per celebrare i trent'anni dalla scomparsa.

I corti in programma

In apertura della serata verranno proiettati due cortometraggi degli anni'80 diretti da Salerno, Vampiri e Oltretomba. A seguire si terrà la proiezione dei seguenti cortometraggi :