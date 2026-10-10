Misteri dimenticati – Blu notte stasera su Rai 3: dal clan dei Marsigliesi al caso Moro

Carlo Lucarelli torna stasera, sabato 10 ottobre, su Rai 3 con una nuova puntata di Misteri dimenticati - Blu Notte. Al centro del quarto appuntamento, il clan dei Marsigliesi e la storia di Tony Chichiarelli, il falsario la cui vicenda si intreccia con alcuni dei misteri più complessi della storia italiana, dal mondo della malavita al caso Moro.

Al centro della serata ci saranno due figure molto diverse, ma accomunate da percorsi che si intrecciano con i lati più inquietanti dell'Italia di quegli anni: il clan dei Marsigliesi, protagonista dell'ascesa della criminalità organizzata nella Roma degli anni Settanta, e Tony Chichiarelli, il falsario capace di muoversi tra malavita, potere e vicende ancora oggi avvolte da zone d'ombra.

Misteri dimenticati - Blu Notte, le anticipazioni della puntata di stasera

La prima parte della puntata riporta il pubblico nella Roma degli anni Settanta, una città attraversata da profondi cambiamenti sociali e criminali. L'eroina si diffonde nelle strade, gli affari illeciti diventano sempre più redditizi e la violenza assume forme nuove e organizzate. È in questo contesto che dalla Francia arriva il clan dei Marsigliesi, destinato a lasciare un segno importante nella storia della malavita romana.

Il clan dei Marsigliesi e l'ascesa della criminalità nella Roma degli anni Settanta

Eleganti, spregiudicati e capaci di costruire un sistema criminale strutturato, i membri del clan sembrano usciti da un film gangster. La loro, però, non è una storia di finzione. Tra traffico di droga, sequestri di persona e interessi economici, il gruppo consolida un impero fondato su denaro, potere e paura.

Carlo Lucarelli ricostruisce l'ascesa di questa banda e il contesto in cui riuscì a imporsi, raccontando una stagione in cui la criminalità italiana cambiò volto. Roma diventa così il teatro di vicende che sembrano appartenere al cinema americano, ma che affondano le radici in una realtà fatta di violenza, ambizione e lotte per il controllo degli affari illeciti.

Tony Chichiarelli, il falsario tra malavita e mistero del caso Moro

Nella seconda parte di Misteri dimenticati - Blu notte, l'attenzione si sposta su Tony Chichiarelli, personaggio singolare e controverso, noto per il suo talento nella falsificazione e per i legami con ambienti della malavita. Artista, falsario e uomo capace di trasformare documenti contraffatti in copie estremamente credibili, Chichiarelli si muove in un mondo in cui l'apparenza può diventare uno strumento di potere.

Con i suoi capelli lunghi, i baffi vistosi e un carattere insofferente alle regole, Chichiarelli sembra il protagonista di un romanzo criminale. La sua vicenda, tuttavia, va ben oltre la criminalità comune e arriva a sfiorare alcuni degli episodi più enigmatici della storia italiana, tra cui il rapimento di Aldo Moro.

È proprio in questo intreccio tra falsificazione, malavita, politica e segreti che la sua figura assume contorni ancora più misteriosi. La ricostruzione di Lucarelli riporta al centro domande che continuano ad alimentare interrogativi: quanto sapeva davvero Chichiarelli? E per conto di chi agiva quando le sue capacità andavano oltre il semplice mestiere di falsario?

Nel corso della puntata, il racconto sarà arricchito dal contributo di esperti chiamati ad approfondire gli aspetti investigativi e criminologici delle vicende. Interverranno Silio Bozzi, criminologo, analista della scena del crimine ed ex dirigente della Polizia di Stato; Margherita Carlini, psicologa clinica e criminologa forense; e Mirella Gherardi, medico legale.