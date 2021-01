Locarno 2021: la retrospettiva sarà su Alberto Lattuada

Il regista italiano Alberto Lattuada sarà oggetto della retrospettiva della prossima edizione del Locarno Film Festival, dal 4 al 14 agosto. Lo ha annunciato il direttore artistico Giona Nazzaro in un video dove commenta la scelta insieme a Roberto Turigliatto, curatore delle retrospettive locarnesi dal 2013, e Olaf Möller, critico, studioso e programmatore tedesco che da quest'anno fa parte dei consulenti della selezione ufficiale del prestigioso festival svizzero. Qui sotto potete vedere il video integrale della presentazione:

Alberto Lattuada

Come spiegato da Nazzaro e Turigliatto, l'idea di concentrarsi su Alberto Lattuada, che il direttore artistico definisce il "grande segreto" del cinema italiano (nel senso che era molto popolare in vita ma è praticamente sconosciuto fuori dai confini nazionali, presumibilmente a causa di un eclettismo che lo rendeva difficile da classificare nel canone dei cineasti nostrani), nasce in parte dalla volontà di aggiornare il discorso critico sulla sua opera, soprattutto a livello internazionale, e in parte dal feedback degli spettatori del festival, che hanno espresso un interesse per una nuova retrospettiva a tema italiano. L'ultima sul cinema del nostro paese ha avuto luogo nel 2014, ed era incentrata sulla Titanus, e proprio in tale occasione furono proiettati alcuni film di Lattuada, che a detta di Turigliatto hanno spiazzato gli spettatori internazionali. C'è inoltre un legame con Locarno, poiché il cineasta era stato al festival negli anni Cinquanta.

La retrospettiva, come da consuetudine a Locarno, sarà completa, con titoli celebri come Mafioso, Il cappotto e Così come sei. Ci sarà anche la tradizionale conversazione con vari studiosi ed esperti chiamati a presentare i film, e, novità assoluta, nei mesi che precedono l'inizio del festival ci saranno, sui social della manifestazione, delle brevi pillole video, chiamate Verso Lattuada e con interventi di critici e altri professionisti del cinema, che fungeranno da materiale propedeutico in vista della retrospettiva.

La 74ma edizione del Locarno Film Festival, la prima diretta da Giona Nazzaro, si svolgerà dal 4 al 14 agosto.