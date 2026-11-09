Lo Stato delle Cose stasera su Rai 3: Giletti torna sul caso Garlasco e Messina Denaro

Massimo Giletti torna stasera su Rai 3 con nuovi approfondimenti sul delitto di Chiara Poggi e sulle indagini del Ris. Spazio anche all'inchiesta sugli anni della malattia di Matteo Messina Denaro.

Nuovo appuntamento con Lo Stato delle Cose condotto da Massimo Giletti, in onda stasera, lunedì 9 novembre, alle 21:15 su Rai 3. Anche questa settimana la trasmissione propone inchieste, testimonianze inedite e nuovi approfondimenti su alcuni dei casi più discussi della cronaca italiana. Al centro della puntata ci saranno gli anni della malattia di Matteo Messina Denaro, le manifestazioni giovanili e gli ultimi sviluppi sul delitto di Garlasco.

Lo Stato delle Cose, l'inchiesta su Matteo Messina Denaro e le proteste degli studenti

Tra i temi principali della serata ci sarà un'inchiesta esclusiva sugli anni della malattia del boss Matteo Messina Denaro. Attraverso interviste e testimonianze inedite, Giletti ricostruirà il suo percorso clinico all'interno della sanità siciliana, soffermandosi sulla rete di fiancheggiatori e sulle false identità che avrebbero contribuito a proteggerlo durante la latitanza.

Spazio anche alle manifestazioni dei giovani, che continuano a riempire le piazze e a occupare le università. Accanto alle rivendicazioni contro il caro vita, gli affitti insostenibili e i costi sempre più elevati degli studi universitari, la trasmissione proverà a fare chiarezza su un altro aspetto: la possibile presenza di fenomeni di radicalizzazione all'interno di alcune realtà giovanili. Un interrogativo sarà al centro del confronto: chi si nasconde dietro Youssef Siher, ancora indagato?

In studio, per discutere di questi argomenti, ci saranno Tommaso Cerno, direttore de Il Giornale, la scrittrice e giornalista Francesca Barra, Patrizia La Grazia, studentessa in sciopero della fame per l'occupazione dell'Università di Torino, e alcuni ragazzi appartenenti a diverse sigle della galassia giovanile.

Delitto di Garlasco, Giletti torna sulle indagini del Ris e sul caso Alberto Stasi

Grande attenzione anche per il delitto di Garlasco, con un approfondimento sull'attività svolta dal Ris nel 2007, oggi finita sotto la lente della Procura di Pavia.

Nel corso della puntata interverrà il generale Luciano Garofano, all'epoca comandante del Ris di Parma, che affronterà la controversa questione della valutazione psicologica su Alberto Stasi, realizzata dalla dottoressa Alessandra Bramante durante le prime indagini e mai resa pubblica.

A prendere la parola sarà anche il generale Giampietro Lago, successore di Garofano, chiamato a chiarire la vicenda delle controanalisi negative sul DNA di Chiara Poggi rilevato sui pedali della bicicletta di Stasi, risultati che non furono consegnati ai legali dell'imputato.

Un ulteriore capitolo riguarderà la richiesta di rinvio a giudizio di Andrea Sempio, con un focus sul materiale rinvenuto nei suoi hard disk. Il confronto in studio vedrà la partecipazione di Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, Francesco Borgonovo, direttore di Libero, e Anna Baldi, consulente di Andrea Sempio.