Lo Stato delle Cose su Rai 3, anticipazioni: tutti i temi della puntata di stasera

David Rossi, Garlasco, l'attentato a Sigfrido Ranucci e le inchieste sulla criminalità organizzata sono al centro della puntata condotta da Massimo Giletti, in onda lunedì 12 ottobre su Rai 3.

Nuove perizie, risultati mai comunicati e interrogativi ancora senza risposta. La puntata di Lo Stato delle Cose in onda stasera lunedì 12 ottobre su Rai 3 accende i riflettori su alcuni dei casi giudiziari più discussi degli ultimi anni. Massimo Giletti torna alle 21.15 con un approfondimento sulla morte di David Rossi, gli sviluppi del caso Garlasco, l'attentato a Sigfrido Ranucci e le infiltrazioni mafiose negli appalti ospedalieri di Palermo.

David Rossi e Garlasco, le nuove rivelazioni sotto esame

A oltre tredici anni dalla morte di David Rossi, le nuove perizie dei Ris e il lavoro della Commissione parlamentare d'inchiesta potrebbero aprire scenari inediti. Al centro dell'approfondimento, alcuni dettagli sulla vicenda dell'ex manager di Monte dei Paschi di Siena e i possibili collegamenti con la 'ndrangheta. Ne parleranno Gianluca Vinci, presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta, e Carmelo Miceli, avvocato della famiglia Rossi.

Spazio anche al caso Garlasco e agli accertamenti scientifici del 2007. Alcuni risultati negativi delle analisi, secondo quanto anticipato, non sarebbero stati comunicati all'epoca. Perché quegli esiti non furono resi noti? E quale rilevanza potrebbero avere nella ricostruzione del delitto di Chiara Poggi e della vicenda giudiziaria di Alberto Stasi? In studio Antonio De Rensis, legale di Stasi, e Umberto Brindani, direttore di Gente.

Attentato a Sigfrido Ranucci e mafia a Palermo: le altre inchieste

A un anno dall'esplosione della cosiddetta bomba d'amore, restano aperti diversi interrogativi sull'attentato a Sigfrido Ranucci. L'attenzione si sposterà anche sulla rete di affari internazionali riconducibile a Valter Lavitola, al centro di nuove rivelazioni. Ospiti Nello Trocchia e Francesco Borgonovo.

La trasmissione tornerà inoltre sulle presunte infiltrazioni mafiose nei servizi di pulizia di alcuni ospedali di Palermo, un'inchiesta che si intreccia con quella per corruzione che ha coinvolto l'ex vicepresidente della Regione Siciliana Gaetano Armao. A ricostruire gli sviluppi sarà Ismaele La Vardera, giornalista e deputato regionale.