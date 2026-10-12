Lady Diana, Prime Video si aggiudica la docuserie con cinque ore di registrazioni segrete mai ascoltate

Dopo il discusso libro di suo fratello Charles Spencer, Lady Diana sta per tornare a riprendersi la scena da protagonista a quasi 30 anni dalla sua morte, questa volta con molto materiale originale mai sentito prima. Prime Video ha infatti acquisito per Regno Unito e Irlanda Diana: Her Secret Confessions, una docuserie in tre episodi che avrà a disposizione circa cinque ore di registrazioni realizzate in segreto dalla Principessa del Galles nel 1991.

La serie promette di offrire qualcosa di nuovo: alcuni estratti di quelle conversazioni sono già emersi nel corso degli anni, come sappiamo, ma Prime Video potrà contare per la prima volta sull'accesso alla raccolta completa. Un archivio molto più ampio, quindi, che promette di restituire il racconto di Diana direttamente attraverso le sue parole.

Prodotta da Love Monday TV, la docuserie era stata presentata inizialmente con il titolo Diana Unheard, che continuerà a essere utilizzato per la distribuzione internazionale curata da Cineflix Rights.

Lady Diana, negli audio inediti anche Carlo, Camilla e la Royal Family al completo

Lady Diana e Carlo d'Inghilterra

Le registrazioni al centro della serie nacquero dalle conversazioni tra Diana e James Colthurst, amico e confidente della Principessa. I due le realizzarono lontano dai riflettori in un periodo delicatissimo della sua vita, mentre il matrimonio con l'allora Principe Carlo era ormai attraversato da tensioni sempre più evidenti.

Quegli audio ebbero poi un ruolo fondamentale nella realizzazione di Diana: Her True Story, il libro pubblicato nel 1992 da Andrew Morton che scosse profondamente la monarchia britannica. All'epoca il coinvolgimento diretto della Principessa non era noto al grande pubblico, ma negli anni successivi sarebbe emerso quanto le sue testimonianze avessero contribuito alla nascita del volume.

Una parte delle registrazioni è stata utilizzata in passato, anche in un documentario National Geographic del 2017. Love Monday TV, però, ha lavorato con Colthurst, Morton e l'editore Michael O'Mara per ottenere l'accesso all'intero archivio.

Il materiale promette così di andare ben oltre ciò che il pubblico ha già sentito. Diana parla del rapporto con il marito, oggi Re Carlo III, di Camilla, oggi Regina, ma anche di altri membri della famiglia reale. Tra i nomi coinvolti c'è anche Andrew Mountbatten Windsor. Non mancano poi riflessioni sui figli e sulla sua vita familiare. Insomma: tutto tutto, ma proprio tutto.

Lady D. parla in prima persona dopo quasi trent'anni dalla morte

Il progetto non punta soltanto sull'effetto novità degli audio inediti. L'intenzione della produzione è soprattutto quella di spostare il punto di vista e lasciare che sia Diana stessa a raccontare ciò che stava vivendo in quello che probabilmente è stato il periodo più buio della sua vita, raccontato anche in The Crown e Spencer.

Kerene Barefield di Love Monday TV ha spiegato che, a quasi trent'anni dalla morte della Principessa, la sua figura continua spesso a essere riletta attraverso interpretazioni esterne. La serie vuole provare a cambiare prospettiva affidandosi invece alle sue registrazioni più intime.

Secondo Barefield, dagli audio emerge l'immagine di "una donna forte che rischia tutto per prendere il controllo della propria storia". Un ritratto molto distante da quello di una figura semplicemente travolta dagli eventi.

È questo, probabilmente, l'aspetto più interessante di Diana: Her Secret Confessions, ovvero non l'ennesimo racconto sulla Principessa ma un tentativo di riascoltare la sua storia partendo da ciò che lei stessa aveva deciso di confidare, senza sapere che quelle parole sarebbero diventate parte della memoria collettiva.

Prime Video non ha ancora annunciato la data di uscita della docuserie. Con cinque ore di registrazioni a disposizione e molto materiale mai ascoltato integralmente, però, il progetto ha già tutte le carte in regola per riaccendere l'attenzione su uno dei personaggi più raccontati e discussi della famiglia reale britannica.