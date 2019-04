J.T. LeRoy: Kristen Stewart nel trailer del film tratto da una storia vera

J.T. LeRoy, il nuovo film con Kristen Stewart, ha un nuovo trailer che rivela le prime sequenze del progetto tratto dalla storia vera della scrittrice Laura Albert, ruolo affidato a Laura Dern.

La donna ha infatti scritto delle opere utilizzando come pseudonimo JT LeRoy, immaginando lo "scrittore" come un teenager cresciuto in West Virginia e che conduceva una vita pericolosa nel mondo del sesso a pagamento. Laura era nata a Brooklyn e faceva parte del mondo punk, usando la scrittura per esplorare i lati più oscuri dell'esperienza umana. I lettori e i mezzi di comunicazione amavano i suoi libri, ma la continua richiesta di interviste spinsero Laura, aiutata da suo marito Geoffrey (Jim Sturgess), a convincere la cognata Savannah (Stewart) a fingersi JT.

Il trailer mostra la ragazza mentre viene convinta a impersonare LeRoy, scegliendone il look e l'atteggiamento. La situazione diventa però sempre più complicata e i dubbi iniziano ad aumentare, mentre Savannah inizia a preoccuparsi dei sentimenti degli altri e delle conseguenze della finzione.

Kristen Stewart "La miglior attrice della sua generazione" per Assayas

Ecco il trailer del film, in arrivo nei cinema americani il 26 aprile, che ha nel suo cast anche Diane Kruger, Kelvin Harrison Jr. e Courtney Love. La regia e la sceneggiatura sono di Justin Kelly.