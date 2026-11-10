Giorgia – Last Call, stasera su Canale 5: la scaletta e gli ospiti del concerto

Il concerto evento di Giorgia arriva in televisione dopo oltre quaranta date e 290mila biglietti venduti. Sul palco con lei Annalisa, Emma e Irama: ecco gli ospiti e tutte le canzoni della serata.

Questa sera, 10 novembre, in prima serata su Canale 5, appuntamento con Giorgia - Last Call, il concerto evento che ha concluso il tour Due anni di concerti della cantante. Un viaggio live straordinario, che ha attraversato l'Italia con oltre quaranta date e raggiunto il traguardo di 290mila biglietti venduti.

Il concerto è stato registrato il 3 ottobre all'Unipol Dome di Milano, dove Giorgia ha salutato il pubblico al termine di un percorso live particolarmente intenso e ricco di emozioni. Sul palco, insieme a lei, anche alcuni ospiti speciali che hanno contribuito a rendere ancora più memorabile la serata.

Tra le protagoniste c'è Annalisa, con cui Giorgia interpreta Skyfall, celebre brano di Adele. Spazio poi a Emma, protagonista di un intenso duetto sulle note di Vento di passione, e a Irama, che in questo periodo condivide con Giorgia anche l'esperienza televisiva di X Factor e che la accompagna nell'esecuzione di Buio.

Nel corso dello spettacolo non mancano gli omaggi ai grandi protagonisti della musica internazionale. Giorgia rende infatti tributo ad artisti del calibro di Prince, Whitney Houston e Michael Jackson, reinterpretando alcune delle loro canzoni più celebri.

Giorgia - Last Call: tutte le canzoni del concerto

La scaletta attraversa i grandi successi della carriera di Giorgia, alternando brani amatissimi dal pubblico, momenti più intimi, medley e celebri cover internazionali.

Tra le canzoni proposte troviamo Come saprei, Gocce di memoria, E poi, Di sole e d'azzurro, Oronero e Come neve. Non mancano naturalmente i duetti con gli ospiti e le reinterpretazioni di alcuni classici della musica mondiale. Ecco la scaletta completa di Giorgia - Last Call:

L'unica

Senza confine / Un amore da favola

E c'è ancora mare

Dimmi dove sei

Gocce di memoria

Vivi davvero

Niente di male

Buio (con Irama)

Oronero

Corpi celesti

Purple Rain (cover di Prince)

Come saprei

E poi

Sabbie mobili

Per fare a meno di te / Infinite volte / Strano il mio destino

Spirito libero / I Feel for You

Paradossale

Vento di passione (con Emma)

My Love Is Your Love (cover di Whitney Houston, versione acustica)

Diamanti

Non mi ami

Human Nature (cover di Michael Jackson)

La gatta (sul tetto)

Marzo

Io fra tanti

Di sole e d'azzurro

Come neve

Tra le lune e le dune

Parafulmini

Il mio giorno migliore

Don't Stop 'Til You Get Enough (cover di Michael Jackson)

Bis

Skyfall (con Annalisa)

La cura per me

Credo

Golpe

La scaletta potrebbe subire variazioni per esigenze televisive e di montaggio. L'appuntamento con Giorgia - Last Call è dunque per questa sera, 10 novembre, in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity, per rivivere le emozioni di un concerto che celebra la musica, i grandi successi e una delle voci più amate del panorama italiano.