Giampaolo Morelli: 'La commedia italiana? Abbiamo perso la strada per troppi anni'

Giampaolo Morelli è impegnato in questi giorni a Roma sul set del film Una nuova bugia, diretto da Gianluca Ansanelli, in cui recita da protagonista al fianco di Emanuele Propizio in un cast che comprende anche Gianmarco Tognazzi e Antonello Fassari.

Intervistato dall'ANSA, Morelli si è soffermato sulla poca propensione del cinema italiano contemporaneo a realizzare commedie meno concilianti:"Abbiamo perso per troppi anni la strada. Per una cultura che poi non è la nostra abbiamo addolcito un po' troppo. Invece è la commedia a volte più amara, che fa riflettere di più, quella che più ci appartiene: l'abbiamo nel DNA".

Un personaggio cinico

Nel film di Gianluca Ansanelli, Una fottuta bugia, Morelli interpreta Nicolas, un infermiere divorziato che vive in un appartamento della diocesi insieme a Pietro (Propizio), un ex star della pubblicità che si mantiene insegnando teatro ai bambini della parrocchia. Quando il parroco decide di sfrattarli dall'appartamento, Nicolas cerca di far cambiare idea al prete dichiarandogli che il suo coinquilino è malato di cancro.

"Gianluca [Ansanelli] ed io siamo come fratelli, lavoriamo insieme, a teatro e facendo cabaret, da quando eravamo ragazzi a Napoli. Ho in lui una grande fiducia, oltre che stima e affetto. Abbiamo in comune l'essere molto attenti alle sceneggiature, rivolgendo sempre lo sguardo allo spettatore e non al fare una semplice analisi sociale [...] Mi è piaciuto molto questo personaggio, che ricorda tanto la grande commedia che facevamo. È cinico, se vogliamo anche scorretto, un praticone che pensa all'essenziale. Un'attitudine anche legata al mestiere che fa: quando lavori sempre a contatto con il dolore purtroppo a volte metti una barriera, un filtro per proteggerti, tra te e il resto del mondo, e puoi perdere la capacità di empatia".

Giampaolo Morelli in una scena della seconda stagione della serie tv L'ispettore Coliandro

Di recente, Giampaolo Morelli è sbarcato su Netflix con l'ultimo film di Volfango De Biasi, In fuga da Babbo Natale, al fianco di Ilaria Spada e disponibile sulla piattaforma streaming dallo scorso 15 dicembre.