Francesco, il Santo di tutti stasera su Rai 1: gli ospiti della serata evento per San Francesco d'Assisi

L'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi diventa l'occasione per una celebrazione televisiva. In questo 4 ottobre, giorno dedicato al Patrono d'Italia e tornato a essere festa nazionale, Rai 1 propone Francesco, il Santo di tutti, una serata evento dedicata alla figura e all'eredità del Santo di Assisi. L'appuntamento in diretta a partire dalle 21:55, con la conduzione di Giorgia Cardinaletti, al termine dello speciale di Roberto benigni dedicato al Cantico delle creature.

Musica, arte, danza, cultura e divulgazione si alterneranno nel corso della serata, insieme alle testimonianze e agli interventi di numerosi protagonisti del mondo dello spettacolo, della cultura e della scienza.

Dove si svolge Francesco, il Santo di tutti

La serata sarà trasmessa dall'Auditorium San Francesco al Prato di Perugia, ricavato da un'antica chiesa francescana sconsacrata risalente al XIII secolo. Da qui si svilupperà un racconto che raggiungerà anche altri luoghi profondamente legati alla storia di San Francesco.

Uno dei principali collegamenti sarà con la Basilica Superiore di Assisi, dove saranno presenti i Frati del Sacro Convento insieme a Eva Crosetta. Il viaggio televisivo toccherà inoltre la Porziuncola, all'interno della Basilica di Santa Maria degli Angeli, e Greccio, altro luogo simbolo della tradizione francescana.

Gli ospiti della serata evento su Rai 1

A rendere particolarmente ricco l'appuntamento sarà il parterre di ospiti, composto da personalità provenienti da ambiti molto diversi. Tra musica, letteratura, arte, cinema, televisione e scienza, numerosi protagonisti saranno chiamati a confrontarsi con i temi legati alla figura di San Francesco.

Tra gli ospiti ci saranno Roberto Vecchioni, l'astronauta dell'ESA Samantha Cristoforetti, Alessandro Baricco, che sarà accompagnato al pianoforte da Gloria Campaner, e il cantante Sayf. Sul palco saliranno inoltre Angelo Branduardi, Arisa e Simone Cristicchi, mentre il mondo della danza sarà rappresentato dalla Prima Ballerina del Teatro alla Scala Virna Toppi e dal Primo Ballerino Nicola Del Freo.

Non mancheranno gli interventi di Giorgio Pasotti e Jacopo Veneziani, oltre a Gianni Morandi, che si esibirà insieme al Piccolo Coro dell'Antoniano. Tra i protagonisti musicali della serata ci sarà anche il violoncellista Ettore Pagano.

Un insieme di voci differenti, dunque, chiamate a raccontare da prospettive diverse l'eredità di una figura che ha attraversato otto secoli di storia.

Al centro di Francesco, il Santo di tutti ci saranno alcuni dei temi che caratterizzano maggiormente il messaggio francescano: la povertà, la fratellanza, la pace, la letizia e il perdono. La serata proverà a tradurli attraverso linguaggi differenti, alternando momenti di spettacolo a racconti e riflessioni.

L'intento è mostrare l'attualità di quei valori senza separare la dimensione spirituale da quella culturale e artistica. La musica e la parola dialogheranno quindi con la danza, le interviste e i momenti di approfondimento, in un racconto pensato per raggiungere un pubblico ampio. La figura di Francesco verrà così osservata non soltanto attraverso ciò che rappresenta per la tradizione religiosa, ma anche attraverso l'impatto che il suo pensiero continua ad avere su temi universali e ancora profondamente contemporanei.

Francesco, il Santo di tutti sarà naturalmente visibile anche in streaming, su RaiPlay, in contemporanea rispetto alla diretta televisiva oppure on demand nella sezione dedicata.