Filorosso su Rai 3: sanità, femminicidi e Garlasco al centro della puntata di stasera

La crisi della sanità pubblica, i casi di cronaca che continuano a dividere l'opinione pubblica e il tema della violenza di genere saranno al centro della nuova puntata di Filorosso, in onda stasera martedì 13 ottobre alle 21:15 su Rai 3 e in streaming su RaiPlay. Alla conduzione ci sarà Antonino Monteleone, pronto ad accompagnare il pubblico tra approfondimenti, confronti in studio e vicende che continuano a far discutere il Paese.

Dalla sanità calabrese al caso Yara Gambirasio, passando per il delitto di Chiara Poggi e la vicenda dell'insegnante Elena Maraga, la trasmissione proporrà una serata dedicata ai principali temi dell'attualità, con ospiti provenienti dal mondo del giornalismo, della magistratura e della criminologia.

Filorosso, anticipazioni: dalla sanità calabrese al caso Yara Gambirasio

La puntata si aprirà con un approfondimento dedicato alla crisi della sanità in Calabria, un tema che riporta al centro dell'attenzione le difficoltà del sistema sanitario pubblico. A confrontarsi in studio saranno Guido Bertolaso, medico chirurgo e assessore al Welfare della Regione Lombardia, e Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione GIMBE.

Spazio anche al tema dell'immigrazione, con un dibattito sul caso Monfalcone e sulle classi scolastiche italiane in cui gli alunni stranieri sono la maggioranza. A discutere dell'argomento saranno la giornalista e scrittrice Karima Moual e il giornalista Filippo Facci.

Tra i casi di cronaca al centro della puntata ci sarà quello di Yara Gambirasio, con un focus sulle indagini e sugli interrogativi che continuano ad alimentare il dibattito pubblico. La trasmissione tornerà inoltre sul femminicidio Guidi e, più in generale, sul tema della violenza contro le donne.

Al confronto prenderanno parte, tra gli altri, l'avvocata penalista Solange Marchignoli, il magistrato Valerio De Gioia e la criminologa e psicologa forense Flaminia Bolzan. L'obiettivo sarà approfondire gli aspetti giudiziari e criminologici dei casi trattati, mantenendo alta l'attenzione su un fenomeno che continua a interrogare la società.

Garlasco ed Elena Maraga: gli altri temi della puntata di Filorosso

Nel corso della serata, Antonino Monteleone dedicherà spazio anche al delitto di Chiara Poggi e al caso Garlasco, una vicenda che continua a suscitare interesse e discussioni nell'opinione pubblica. Il programma ripercorrerà gli elementi al centro dell'attenzione, dando spazio agli approfondimenti sul caso.

In chiusura, riflettori puntati su Elena Maraga, l'insegnante finita al centro delle cronache per la sua attività su OnlyFans. La sua vicenda sarà l'occasione per affrontare il rapporto tra professione, vita privata, esposizione mediatica e giudizio sociale.

In studio, insieme a Elena Maraga, ci saranno Francesca Pascale, Malena e Paolo Brosio, chiamati a confrontarsi su una storia che ha acceso il dibattito pubblico e sollevato interrogativi sui confini tra sfera personale e ruolo professionale.