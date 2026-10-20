Filorosso stasera su Rai 3: scontri di Milano, stragi del 1992 e caso Garlasco

Antonino Monteleone torna su Rai 3 con una puntata dedicata ai principali temi dell'attualità e della cronaca giudiziaria, tra guerra in Ucraina, morte di David Rossi, stragi del 1992 e nuovi interrogativi sul caso Garlasco.

Filorosso torna su Rai 3 questa sera martedì 20 ottobre con una nuova puntata ricca di temi di attualità, inchieste e casi giudiziari ancora aperti. Alla conduzione ci sarà Antonino Monteleone, pronto ad accompagnare il pubblico attraverso alcuni dei nodi più discussi del dibattito politico e della cronaca italiana. L'appuntamento è fissato alle 21.15 su Rai 3 e RaiPlay.

Filorosso: le anticipazioni di stasera 20 ottobre

Al centro della serata ci saranno gli scontri di Milano, le divisioni sul sostegno italiano all'Ucraina, le nuove rivelazioni sulla morte di David Rossi, i misteri legati alle stragi del 1992 e gli ultimi sviluppi del caso Garlasco. Un percorso tra testimonianze, approfondimenti e confronti in studio per analizzare vicende che continuano a suscitare interrogativi nell'opinione pubblica.

Dagli scontri di Milano alla guerra in Ucraina

La puntata si aprirà con un approfondimento sugli scontri di Milano durante la manifestazione del fine settimana. Attraverso immagini, testimonianze e collegamenti, la trasmissione ricostruirà quanto accaduto, soffermandosi sulle conseguenze politiche e sociali di una giornata che ha riacceso il confronto pubblico.

Spazio poi alla guerra in Ucraina e al dibattito sul sostegno italiano a Kyiv, un tema che continua a dividere maggioranza e opposizione e a suscitare posizioni differenti anche tra i cittadini. In studio interverrà il sociologo Alessandro Orsini, tra gli osservatori più discussi del conflitto, per analizzare gli scenari internazionali e le possibili evoluzioni della crisi.

Tra i temi centrali della serata ci sarà anche la morte di David Rossi, l'ex responsabile della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena. Le recenti dichiarazioni della Commissione parlamentare d'inchiesta hanno riportato l'attenzione su una vicenda che, a distanza di anni, continua a sollevare dubbi e interrogativi. Le nuove ipotesi e gli elementi emersi saranno al centro dell'approfondimento di Filorosso.

Stragi del 1992 e caso Garlasco: i misteri al centro della puntata

La trasmissione tornerà inoltre sui misteri delle stragi del 1992, una delle pagine più drammatiche della storia italiana. Quali interessi si nascondevano dietro quegli attentati? E quale ruolo potrebbero aver avuto le infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici nell'accelerare l'uccisione di Paolo Borsellino?

A confrontarsi saranno il giornalista Filippo Facci, l'ex ministro della Giustizia Claudio Martelli, l'avvocato ed ex magistrato antimafia Antonio Ingroia e l'ex magistrato Antonio Di Pietro. Il dibattito proverà a fare luce sulle questioni ancora aperte e sulle diverse interpretazioni di una stagione che ha segnato profondamente la Repubblica.

In chiusura, riflettori puntati sul caso Garlasco e sul delitto di Chiara Poggi. Tra sviluppi investigativi, testimonianze e interrogativi ancora al centro dell'attenzione mediatica e giudiziaria, Filorosso proporrà un nuovo approfondimento su uno dei casi di cronaca nera più discussi in Italia.