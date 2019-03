Esther the Wonder Pig: l'incredibile storia vera diventa un film

Esther the Wonder Pig, la maialina diventata una star del web, sarà la protagonista di un film in cui si racconterà la storia incredibile di quanto accaduto a una coppia che pensava di aver adottato un esemplare destinato a mantenere delle dimensioni ridotte, ritrovandosi invece alle prese con un nuovo membro della famiglia destinato a conquistare il cuore di milioni di persone e stravolgere completamente la loro vita.

La sceneggiatura del film su Esther the Wonder Pig sarà firmata da Mikki Daughtry e Tobias Iaconis, già autori di A un metro da te, mentre nel team di produttori ci sono Lauren Shuler Donner e Jack Leslie che in passato hanno portato al successo anche Free Willy - un amico da salvare.

Steve Jenkins e Derek Walter hanno raccontato la loro storia nei libri Esther the Wonder Pig e Happily Ever Esther e sul grande schermo si assisterà quindi alla scelta di non abbandonare Esther dopo aver scoperto che sarebbe diventata molto più grande rispetto a quanto previsto, ai contrattempi causati dalle dimensioni del maiale da allevamento che rendeva complicata, e al tempo stesso divertente, la vita quotidiana in un normale appartamento in cui erano già presenti cani e gatti, oltre alla scoperta dei suoi due "papà" di uno stile di vita maggiormente all'insegna della gentilezza e del rispetto per ogni essere vivente, situazione che ha portato alla scelta di trasferirsi in una fattoria situata nella provincia canadese, acquistata grazie al sostegno dei loro follower, e di aprire un santuario dove gli animali in difficoltà possano trovare un rifugio e tantissimo affetto.